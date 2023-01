RAZMAZANA ŠMINKA, OBRIJANE OBRVE I PLAVE SUZE NA OBRAZU! Glumica šokirala JEZIVIM izdanjem, niko ne shvata šta se desilo

Glumica, koja se smatra nebinarnom osobom, šokirala je licem na dodjeli Zlatnog globusa.

Druga po redu najveća nagrada Holivuda, Zlatni globus, protekao je uz par iznenađenja koja su nam priredile poznate dame. Čuvena manekenka Hajdi Klum zaradila je titulu najgore obučene na svečanom događaju, ali zato je voditeljka i glumica prikovala poglede za sebe.

Prilikom dodjela brojnih nagrada, u masi se posebno istakla i glumica Ema D'Arsi. Opredijelila se za prilično neobično izdanje, a fotografije dokazuju koliko je bilo teško odvojiti pogled od nje. Gotovo nikome nije jasno šta je Ema željela da postigne šminkom inspirisanom klovnovima - na licu je oslikala plave suze koje su "tekle" niz jedan obraz.

Ova 30-godišnjakinja nosila je predimenzionirani smoking, ljubičastoplave kožne rukavice i čizme sa nitnama. Ipak, iako je stajling bio zanimljiv i potpuno drugačiji od ostalih dama, Emino lice postalo je glavna tema komentara. Osim naslikanih plavih suza, kosu je ofarbala u ljubičastoplavu boju, oči je istakla debljim linijama ajlajnera, a na jednoj obrvi napravila je dva proreza.

Podsetimo, javnost je Emu do sada mogla da vidi u serijama "Truth Seekers" i "Wanderlust", ali do angažmana u "House of the Dragon" nije bila naročito poznata. O njenom privatnom životu ne zna se mnogo, a jedino je poznato da se ona smatra nebinarnom osobom, te tako preferira da se oslovljava zamjenicama oni/one.

Pogledajte kako je izgledala:

