75 ODSTO LJUDI STARIJIH OD 30 PATI OD OVOG PROBLEMA: Simptomi u ovom periodu najčešći, mogu da dovedu do GUŠENJA!

Alergija na hladnoću zaista postoji, a kako izgledaju simptomi i kako se leči, u nastavku otkriva dermatolog.

Izvor: Prva TV/Printscreen

Hladnoća zimogrožljivima smeta, ali postoje ljudi kod kojih se manifestuje u vidu zdravstvenog problema. Da li ste čuli za hladnu koprivnjau? U pitanju je alergija na hladnoću i posledica delovanja hladnoće na kožu. Par minuta nakon izlaganja hladnoći, na koži se pojavljuju osip i crvenilo. Stanje se retko javlja i ispoljava se najčešće svrabom.

Čak 75 odsto ljudi starijih od 30 godina pati od nekog oblika ovog tipa alergije. Retko, ali u težim slučajevima može doći i do gušenja. Kako se prepoznaje i kako se leči, objasnila je u emisiji "150 minuta" na Prvoj Jovana Majstorović, dermatolog.

"Zanimljivo jeste da koprivnjaču ljudi uglavnom znaju da prepoznaju i dobro je da iz tog ugla napravimo paralelu. Ona vrlo slično izgleda, samo je razlog zbog kojeg nastaje drugačiji. U ovom slučaju reč je o hladnoći. Simptomi su crvenilo, svrab, osip na mestu koje je izloženo na hladnoći, oticanje ruku prilikom držanja hladnih predmeta, oticanja usana prilikom unošenja hladne hrane", rekla je Jovana Majstorović.

Najčešći slučajevi su ljudi koji se iza spa centra vrate sa reakcijom po celom telu.

"Moramo da napomenemo hladnu vodu. Imali smo dosta slučajeva da pacijenti posle saune odlaze u hladan bazen i nakon toga se dešava reakcija na koži, koja u ovom slučaju može da bude vrlo ozbiljna, jer je celo telo u vodi. Može doći do alergijske reakcije celog organizma, čak i anafilaktičkog šoka", kaže dermatolog i dodaje:

"Ovo stanje vrlo često nema poseban uzrok, ali postoji određen broj pacijenata koji zapravo imaju zaista realan uzrok. Može da se radi o nekim ozbiljnijim oboljenjima, formama maligniteta i infektivnih oboljenja. To je razlog zbog čega savetujemo da se pacijenti koji imaju ovaj problem jave lekaru, da bismo procenili da li se radi o tome da nema razloga za brigu. Ipak, jedan mali procenat zahteva dodatno ispitivanje", objašnjava.

Zima nije jedino godišnje doba kada se pacijenti suočavaju sa ovim simptomima.

"Ovo se dešava u zimskom periodu i pacijenti najpre kažu da imaju crvenilo na licu, što nije retka situacija. U zimskom periodu suva koža može da reaguje. Ipak, ovo predstavlja otok tkiva i liči na opekotinu, na kontakt sa koprivom. Lokacija gde se najpre dešavaju promene su šake koje su otvorene. Neki prijavljuju da se to dešava u drugom periodu godine, u blizini frižidera, kontaktu sa hladnom hranom ili kada jedu sladoled", kaže dermatolog i otkriva kako ovo stanje može da se dijagnostikuje.

"Jednostavan test sa kockicom leda, uzmemo je i stavimo na najosetljivije mesto, podlakat. Ostavimo kocku leda i posle nekoliko minuta dobijamo reakciju. To je laka dijagnostika i tada možemo da znamo realan razlog ovog problema. Najčešća terapija su antihistaminici kao neka prva linija, koji idu čak u četvorostrukim dozama uz postepeno pojačavanje pod nadzorom lekara. Postoji veliki spektar lekova. Savetuje se izbegavanje hladnoće, kontakta sa hladnim predmetima, nošenje rukavica. To prolazi nakon 24 časova, vrlo često nema potrebe za lokalnom terapijom. Ova alergija može u potpunosti da nestane za 5 do 10 godina", rekla je Jovana Majstorović.