MISLIM DA SU NAKON OVOGA SVI NAPUSTILI ZEMLJU! Omraženi kuvar šokirao sve - snimio novogodišnju čestitku, pljušte UVREDE

Poznati kuvar Nusret Gokče snimio je novogodišnju čestitku i ponovo napravio haos na društvenim mrežama.

Izvor: Instagram/nusr_et

Nusret Gokče, koji je poznatiji pod imenom Salt Bae, turski je mesar i kuvar koji je postao popularan samo zbog načina na koji začinjava meso. Nakon što iseče biftek, on ga soli tako što ruku savije u laktu, pa so pada niz čitavu njegovu podlatkicu, sve do mesa. Čuveni pokret doneo mu je slavu i milione - samo na Instagramu ga prati skoro 50 miliona ljudi.

Procenjuje se da je njegovo bogatstvo sada oko 51 milion eura, ima više od 15 restorana u svetskim gradovima, uključujući Dubai, Majami, London... Ipak, neprestano šokira javnost: poznato je da su cene u njegovim restoranima basnoslovne, a u poslednje vreme je na meti kritika zbog neprikladnog ponašanja na Svetskom prvenstvu u Kataru.

Sada, prvog dana nove godine, Nusret je ponovo zahuktao situaciju. Snimio je novogodišnju čestitku, postavio je na Instagram i prozivke su opet počele. Kuvar je do sada komunicirao sa ljudima tako što je pravio grimase i govorio "Vau", pa su pratioci istakli da po prvi put čuju kako govori, kao i da im se nimalo ne dopada.

"Zdravo svima. Jako sam ponosan na samog sebe zato što smo uspeli. Naša najbolja godina bila je 2022. Nadam se da će 2023. godina biti isto naša najbolja godina. Želim svima najbolje. Srećna Nova godina. Jako sam srećan zbog svih vas. Dobrodošla 2023. godino. Spremni smo, čekamo te", poručio je kuvar, a onda su mnogi istakli kako loše govori engleski.

"Nisam znao da on može da govori", "Nakon ovog govora svi su napustili zemlju", "Sada razumem zašto nikada ne govori", "Čoveče, drži se radije kuhinje", "Ovo je prvi put da mu čujem glas i iznenađen sam", "Ovo je kao da čujem Mister Bina da govori prvi put", "Čovek je konačno progovorio", "Što on to govori? Ko je njega učio engleski?", "Šokiran sam koliko loše govori engleski", "Što ga više slušam, to mi više ide na živce", samo su to neki od komentara ispod Nusretove čestitke.

Pogledajte čestitku koju je snimio: