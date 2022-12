ZBOG JEDNE GREŠKE ZIMI LOŠE SPAVATE! Pored prevrtanja po krevetu i teškog disanja, javljaju se i ovi SIMPTOMI

Pretopla prostorija u kojoj spavate nije zapravo zdrava, evo i zašto!

Osim što bi prostorija u kojoj spavate trebalo da bude čista i uredna, još jedna stvar je takođe važna, a to je temperatura, pogotovo u zimskim danima.

Stručnjaci ne savetuju da sobu, pre odlaska na spavanje, dodatno zagrevate jer bi to moglo da utiče na kvalitet sna. U večernjim satima temperatura tela polako opada, što je jedan od signala da je vreme za spavanje. Međutim, ako je soba pretopla, vaše telo neće moći da se opusti i pripremi za san, ma koliko god da ste pospani.

Takođe, grejanje sobe povećava i nivo ugljen monoksida, pogotovo ako se grejete na drva, što dodatno može da utiče na san, ali i respiratorni sistem tokom noći. Još jedan problem bi mogao da se javi, a to je suva koža, upravo zbog nedostatka vlage. Ukoliko imate radijatore, kako biste smanjili suvoću vazduha nije loša ideja da na njega stavite vlažne krpe ili namenjene posude sa vodom, ugalvnom su to one keramičke.

Umesto dodatnog zagrevanja prostora u kojem spavate, mnogo je bolje da odete pod topli tuš, obučete čarape i dobro se ušuškate u krevetu. Takođe, i topli čaj pre odlaska u san je odličan način da zagrejete organizam.