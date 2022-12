NEUROLOZI OBJASNILI DIJAGNOZU SLAVNE PEVAČICE: Evo šta joj se dešava - "Simptomi nekontrolisani, dovode do INVALIDITETA"

Slavna pevačica Selin Dion boluje od sindroma ukočene osobe, a neurolozi su objasnili kako se ovo oboljenje manifestuje.

Izvor: Instagram/screenshot/celinedion

Slavna pevačica Selin Dion nedavno je saopštila tužne vesti. Obratila se fanovima putem mreža i otkrila da boluje od retke neurološke bolesti - sindroma ukočene osobe. Poznato je da je Selin nekoliko puta otkazivala brojne turneje jer nije bila u stanju da stoji sigurno i da se kreće.

Mnogi od nas nikada nisu čuli za ovo stanje. Pogađa samo jednu od milion osoba, a u Srbiji postoji 600 do 700 osoba sa ovim oboljenjem. Najveći problem je što većina pacijenata na početku ne prepoznaje da ukočen vrat može da bude simptom ove bolesti, o čemu je jednom prilikom govorio i dr Ranko Raičević.

Simptomi se u početku javljaju postepeno i vremenom mogu da se pogoršaju. Sindrom ukočene osobe može da utiče na sposobnost hodanja, što povećava rizik od padova i potrebe za pomagalima poput štapa, hodalice ili invalidskih kolica. Neurolozi Bavana Patel i Torge Rempe objasnili su da se sindrom ukočene osobe razlikuje od drugih neuroloških poremećaja poput Parkinsonove bolesti ili multiple skleroze.

"Sindrom ukočene osobe je autoimuni poremećaj. Do danas ne postoji lek za to stanje. Trenutno su tretmani usmereni na poboljšanje ukočenosti i grčeva. Korisnima su se pokazali neki antikonvulzivi, koji se koriste za lečenje epilepsije. Bolesnici sa blažom bolešću ili oni koji dobro reaguju na lečenje mogu da nastave da funkcionišu samostalno, uz terapiju. Za druge, simptomi možda neće biti potpuno kontrolisani i mogu da dovedu do invaliditeta", objasnili su.

Važno je da se ljudi koji osećaju grčeve u predelu kičme i vrata jave neurologu.

"Grčevi utiču na muskulaturu i mogu da izazovu ozbiljna oštećenja. Ti pacijenti često padaju i imaju ozbiljne povrede. Veoma su čest pratilac i drugih autoimunih oboljenja poput dijabetesa tipa 1, sa vrlo ozbiljnom tendencijom da napadnu sopstveni organizam. Napredovalo se dosta u razumevanju ovog oboljenja. U pitanju je defekt jednog enzima. Mi u dijagnostici nalazimo povišena antitela koja sama napadaju taj enzim i ometaju njegovu aktivnost. Taj spazam je veoma bolan i praktično vodi u invaliditet u svakom smislu", objasnio je nedavno dr Ranko Raičević na Prvoj televiziji.