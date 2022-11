VEĆINA GREŠI KAD OVAKO ZAGREVA KUĆU! IZBEGAVAJTE OVE 3 STVARI: Stručnjaci savetuju kako da sačuvate toplotu i UŠTEDITE

Ovo su saveti kako najbolje da sačuvate toplotu u svom domu i dodatno uštedite!

Izvor: Profimedia

Štednja se poslednjih nekoliko meseci često spominje, a nije ni čudo, s obzirom na sva moguća poskupljenja namirnica, računa i troškova, kao i energenata. Kako se polako bliži zima i sve hladnije vreme, nije na odmet da znate koji korisni trikovi mogu da vam budu od pomoći u uštedi enegije i zadržavanju toplote u domu.

Prema rečima stručnjaka za štednju, Martina Džejmsa, postoje tri mita o štednji energije, a koja zapravo mogu da vam povećaju račune.

Mit broj 1:

Prvi mit na njegovoj listi odnosi se na to da je grejanje na nižoj temeperaturi (oni koji nemaju centralno), tokom čitavog dana dosta jeftinije. Prema njegovom mišljenju to nije uopšte tačno, niti korisno! Umesto da prostoriju tokom celo dana zagrevate na niskoj temperaturi, mnogo je bolje da to radite samo kada je potrebno - kada tu boravite ili osetite da se temperatura spustila. Takođe, izolacija je jedan od načina kako dodatno da uštedite i to za vrlo male novca.

Mit broj 2:

Drugi mit odnosi se na termostat, tačnije da će podešavanje visoke temperature na termostatu brže da zagreje prostoriju. Obično se ljudi vode logikom da će na taj način biti potrebno manje vremena, te samim tim i manje trošenja toplote, ali i para. Ali stručnjaci napominju da to nije tačno!

"Ako je vaš termostat podešen na, recimo, na 19 stepeni, onda će automatski da podigne temperaturu do te granice. Ako prostorija je već zagrejana, onda neće, zbog čega se ljudi često brinu da im radijatori ne rade kada rade", objasnio je stručnjak Džejms. Sledi da tako prvenstveno zagrejana prostorija, na 19 stepeni, će da zadrži tu toplotu, čak i ako se spusti jedan stepen niže, a pritom ćete da uštedite.

Mit broj 3:

I na kraju, treći mit se tiče prozora, odn. da najviše toplote odlazi kroz prozore i vrata. Međutim, to u potpunosti nije baš tako... Ukoliko su oni, na primer, dvostruko zastakljeni i dobro izolovani toplota neće da izlazi napolje. Zato stručnjaci savetuju da se radije fokusirate na ostale delove u svom domu koji "gutaju" energiju, kao što su loša izolacija zidova i krova.