SPISAK FANTAZIJA KOJE TREBA DA ISPUNITE I MOMENTALNO ZAOBIĐETE: Stručnjaci dali sud - SE*S U TROJE je ogroman problem!

Na šta ste spremni da uradite kako biste zadovoljili svog partnera?

Seksualna aktivnost je važan element emotivnog odnosa. Nedostatak intimnih odnosa često može da bude i razlog razvoda i zato je važno raditi na povraćaju strasti u jednom odnosu. Ipak, koliko daleko ste spremni da idete kako biste zadovoljili svog partnera? Kako biste spasli vezu ili brak? Da li imate fantazije o kojima maštate i one na koje se ne biste usudili ni po koju cijenu?

Da li ste se ikada osjećali neprijatno jer odbijate partnerovu ideju koja podrazumijeva neku novinu u vašem seksualnom odnosu? O tome su govorili mnogobrojni stručnjaci, a jedna od njih, Trejsi Koks, otkrila je koji zahtjevi su vrijedni za razmatranje, a koje treba potpuno da ignorišete.

Otvorena veza

Da se ne lažemo, otvorena veza u prevodu znači da dopustite partneru da spava sa drugim osobama i obrnuto. Ovaj pojam je u poslednje vrijeme doživio veliku popularnost, iako razlog tome još uvijek nije poznat. Ljudi imaju različita iskustva: dok su jedni vjerni pobornici otvorene veze, drugima je uništila brak. Ipak, Trejsi ističe da je predlog za otvorenu vezu pošten. Kako je objasnila, to znači da partner želi da ostane sa vama, ali da je moguće da ste mu uskratili neku vrstu avanture.

"Bolje je da date partneru dopuštenje, nego da ima aferu iza vaših leđa. Razmislite šta se događa kada otkrijete preljubu. Nije sve u izigranom povjerenju. Ljude proganja pomisao da je njihov partner poljubio drugu osobu ili spavao sa njom, zašto mu ne biste svojevoljno dopustili to?", rekla je Trejsi.

Seks u troje

Kažu da je seks u troje fantazija svakog muškarca. Ipak, u realnosti može da predstavlja pravu noćnu moru, naročito ako se radi o dvije žene i jednom muškarcu. Stručnjaci ističu da je najveći problem što muškarci nisu svjesni da može da se dogodi da ne postignu erekciju, a sve zbog pritiska koji osjećaju.

"Ideja se čini nevjerovatnom, ali ako je to vaše prvo iskustvo sa ženom, on će vjerovatno biti odbačen, dok vi s entuzijazmom prigrlite svoju biseksualnu stranu. Puno muškaraca se osjeća izostavljeno i ugroženo kad se to dogodi. Takođe, pritisak za izvođenjem je veliki, toliko da puno muškaraca ne može da postigne erekciju. Mnogo je razloga zašto bi trebalo da odbijete ovaj predlog", rekla je Trejsi.

Seksualne fantazije

Kažu da svi imamo nešto što nas uzbuđuje, a to skrivamo. Takve stvari obično riješavamo masturbacijom, ali šta raditi kada partner želi da ispunimo njegovu fantaziju?

"Pristati na udovoljavanje fantazijama razlikuje se od pristajanja na udovoljavanje fetišu. Fantazije su nešto što uživate da radite sa sobom ili sa partnerom, a fetiš je nešto što mora da bude prisutno da biste se seksualno uzbudili", rekla je Trejsi.