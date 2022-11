SARI ZABRANILI DA SE UKRCA NA LET ZBOG POKOJNOG DEČKA! Zaposleni ZGROŽENI onim što nosi - "ALO, TO JE POKLON"

Studentkinja nije mogla da se ukrca na let jer je u igrački za odrasle nosila pepeo svog pokojnog dečka.

Izvor: Tiktok/@tallfatcat

I to se dogodilo. Sara Baton (23) iz Australije šokirala je javnost kada je na društvenim mrežama objavila snimak sa aerodroma kojim prikazuje zašto nije mogla da se ukrca na let. Za mnoge ljude, prolaz kroz skenere ili preters od strane fizičkog obezbeđenja je vrlo neprijatna strana putovanja, posebno ako za to postoji razlog.

Kada je obezbeđenje skeniralo ručni prtljag studentkinje kroz rendgen aparat gde se proverava da li ima opasnih materija, primetili su neobičan i sumnjiv predmet. Odmah su pozvali Saru, koja je u igrački za odrasle nosila pepeo svog pokojnog dečka. Ona je na snimku pokazala da su je odmah pozvali na razgovor.

"Odveli su mog prijatelja i mene bez mnogo objašnjenja. Pozvala sam oca kako bih dobila pomoć od ambasade Autralije", rekla je Sara čiji je snimak pogledalo skoro pet miliona ljudi. Kako je objasnila, seksi igračka je poklon od pokojnog dečka, a ona je odlučila da u nju stavi pepeo.

"Namera da mi pokloni seksi igračku je u početku bila šala. Proveli smo toliko vremena zajedno i kad sam videla da mi je stvarno to kupio, plakala sam od smeha. To je nešto najzanimljvije što je uradio za mene i ceo život ću se tome smejati. Mislim da je to svakako bolje, nego da plačem", rekla je Sara i dodala:

Izvor: TikTok/tallfatcat

"Meni se mnogo dopada što mogu da je nosim svuda sa sobom, a posebno na mesta na koja smo sanjali da idemo zajedno. Poklonio mi je to pre nego što je umro i ja zaista želim da je čuvam. Na aerodromu sam objasnila o čemu se radi, ali su zaposleni mislili da sam previše vulgarna. Meni je bilo smešno, ali njima definitivno nije. Na kraju smo morali da potpišemo neki dugačak i strani dokument, jer su nam rekli da ćemo otići u zatvor ako to ne uradimo i ako odmah ne izađemo sa aerodroma. Bio je to dug dan", rekla je studentkinja.