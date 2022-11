AKO IMATE PLINSKU BOCU U KUĆI, JEDNO OBAVEZNO URADITE! Vatrogasac otkrio trik koji sprečava POŽAR - a ovo je NAJGORE

Stručnjaci su objasnili kako da sprečite eksploziju gasa iz boce i šta da radite prilikom požara!

Izvor: TV Prva/screenshot

Nakon još jedne od niza ekplozija plinske boce, tačnije gasa koji je iz nje istekao, a koja se dan ranije dogodila u beogradskoj opštini Čukarica u kojoj je teže povređena jedna starija žena, mnogi su se zapitali dokle više će ove nesreće da se događaju u domaćinstvima i kako tome da se stane na put.

O tome šta je sve potrebno da uradite kako bi plinske boce i njihovo korišćenje bilo zaista bezbedno, u emisiji "Jutro" na Prvoj televiziji pričali su komandir vatrogasne brigade, Miloš Majstorović i električar, Tomislav Micić.

"Eksplozija gasa iz plinske boce dolazi zbog lošeg postupanja sa plinskom bocom ili uređajima koje koristimo za grejanje ili spremanje hrane. U nekom delu creva koji spaja samu bocu sa potrošačem, može doći do curenja gasa koji je vrlo eksplozivan, a to je propan-butan", objasnio je komandir Majstorović i dodao da same eksplozije koje se dogode nisu popraćene velikim požarom, već je u pitanju trenutno sagorevanje. Međutim, problem nastaje kada dođe do mehaničkog udara i gorenja okoline, što vrlo lako može da izazove oštećenje i urušavanje objekta.

U

pravo zbog toga je najbolja preventiva! Električar Tomislav Micić ukazao je na probleme sa uređajima koji su povezani sa plinskom bocom uz pomoć uglavnom gumenog creva.

"Ljudi bi trebalo povremeno da kontrolišu te spojeve creva. Najbolje je uz pomoć sapunice, tako što se ona nanese na te spojeve i vidi da li negde dolazi do curenja gasa", objasnio je on i dodao da ljudi ukoliko u zatvorenom prostoru osete dobro poznat, gorak miris gasa, ne diraju nikakve prekidače i odmah otvore vrata i prozore, pa onda da se proveri da li je plinska boca zatvorena.

Ukoliko dođe do samog gorenja plinske boce najbolje je da pozovete 193, odn. vatrogasce koji će bezbedno da ugase plamen i iznesu bocu. Prema rečima komandira, najvažnije je da ne paničite i sami izbacujete bocu iz prostora, što bi moglo da napravi još veći problem, kako vama, tako i ljudima iz okoline.

"Bocu ne bi trebalo da skladištite na primer u podrumu ili mestima na kojima svakodnevno ne vršite kontrolu i proveru", objasnio je komandir vatrogasne brigade, Miloš Majstorović, dok je Micić dodao da bocu ne bi trebalo da držimo ni u blizini vatre ili grejnog tela.