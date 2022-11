DA LI MUŽ I ŽENA TREBA DA PROVERAVAJU TELEFONE? SLOŽILI SE: Samo tada je lozinka obavezna, a evo kad vas VARA!

Povedena je diskusija o tome da li muž i žena u braku treba da imaju privatnost na telefonima ili ne. Evo šta su rekli!

Izvor: Shutterstock/Photoroyalty

Kada su dvoje ljudi u braku oni obično dele sve dobro i loše, ali ima i nekih koji ni pod tačkom razno neće da otkriju lozinku na svom mobilnom telefonu. Da li u braku treba da postoji tzv. "pravo na svoj život" ili automatskim stajanjem na ludi kamen supružnici postaju kao jedno.

Upravo je ta nedoumica mučila jednu Srpkinju koja je na svom Tviter profilu postavila sledeće pitanje: "Da li muž i žena trebaju da imaju privatnost na svojim mobilnim telefonima?" A onda su usledili najzanimljviji, ali i veoma korisni komentari. Evo šta su Srbi rekli o tome:

"Treba ako se je*u sa strane, inače ne", glasio je vrlo direktno jedan od prvih odgovora

Izvor: Twitter/screenshot

"Kod nas se o tome nije ni postavljalo pitanje. Prećutno mislim da mi je dao do znanja da telefon ne gledam. Niti je on moj ikada pogledao. Nikada! Kucka se pored mene, ja pored njega i nikada me nije pitao 'ko je?, šta je?' Nikada. Ali sam svesna sam da je moj brak mnogo drugačiji", napisala je jedna korisnica, a zatim se nadovezala da nikako ne razume kako ljudi žive koji progone i proveravaju svog partnera.

"Mislim da je najzdravije kad jednostavno možeš da uzmeš partnerov telefon kad god želiš, nazoveš nekoga, pogledaš nešto na Internetu, bez da to ikome bude uopšte bitno. Sve drugo je neprirodno, samo pridavanje pažnje tome je pogrešno, po meni", rekla je druga. A pored brojnih odgovora i saveta, jedan korisnik je podelio i šaljiv tvit u vidu ove slike:

Izvor: screenshot

A bilo je i onih koji su smatrali da ljudi koji imaju tajne u braku, vode dvostruki život, dok je jedan korisnik objasnio šta za njega predstavlja "privatnost":

"Zavisi šta se smatra pod 'privatnost'. Ako je to podnošenje izveštaja i pregledanje telefona svako malo, to niko ne treba da radi, ali isto tako, otimanje telefona partneru iz ruke ako ga slučajno uzme verovatno treba da vam upali crvenu lampicu", objasnio je on. Za kraj jedan Srbin je napisao i kako osim uzajamnog korišćenja telefona, njegova žena i on dele i kartice.

"Ona koristi moj, ja koristim njen. Nema lozinki. Ona koristi moje kartice, ja koristim njene".