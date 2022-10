AKO ŽENA IZGOVARA OVE REČENICE, ZNAJTE DA LAŽE: Neke je većina čula, a spominje se i se*s na jedno veče - EVO ŠTA ZNAČE!

Ako ste se pitali koje su to laži koje žene najčešće izgovaraju i šta zapravo misle, evo odgovora!

Izvor: Tiktok/@billieraebrandt

Muškarci, ako ste se zapitali da li postoje univerzalne laži koje skoro većina žena izgovara, a najčešće pred sam raskid, odgovor je "da"!

Jedna devojka, po imenu Bili Brend, redovno na društvenim mrežama deli zanimljive savete jačem polu. Pa tako, govori im da li je ženama bitna visina, ali i koji su pokloni idealni za pripadnice lepšeg pola, a koje treba da izbegavate.

Ovog puta Bili je otkrila koje rečenice žene najčešće izgovaraju, a imaju potpuno suprotno i netačno značenje. Prva je "Nije do tebe, do mene je", objasnila je Bili i otkrila da pre svega to znači da nije zainteresovana za vas ili da joj niste privlačni.

"Obično ne radim ovakve stvari sa nekim", glasila je sledeća rečenica.

A prema mišljenju ovog stručnjaka za muško-ženske odnose to se najviše odnosi na se*s na jedno veče, što jasno govori da ženi nije ostavio neki poseban utisak.

"Ja nisam ljubomorna", je još jedna od laži koja većina žena voli da izgovara. Neki put stvarno neće izgledati ljubomorno, ali prema mišljenju Bili, svaka žena ima svoje granice koje će vešto da sakrije, sve dok ne plane.

I za kraj, još jedna dobro poznata rečenica glasi: "Ne želim uopšte da te menjam".

A koje ste vi rečenice najčešće čuli od svoje partnerke?

Pogledajte i video u kojem ova devojka detaljno sve objašnjava: