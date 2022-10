TAJ IZGOVOR UVIJEK UPALI, ŠEF SAM NEĆE HTJETI DA DOĐETE! Ispitanici otkrili KAKO LAŽU kad neće na posao

Ispitanici iskreno otkrivaju šta su lagali i izgovarali kako bi dobili slobodan dan.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Sigurno ste makar jednom izmislili nešto kako ne biste otišli na posao. Ako niste, skidamo kapu, ali odlično znamo da su mnogi od nas spremni na raznorazne izgovore, da ne kažemo - izmišljotine. Možda vam zbog toga neki kolega "ide na nerve", ali koji su to izgovori kojih ste najviše naslušali?

Sve je počelo od objave jedne devojke koja je glasila: "Dobar izgovor za izostanak sa posla? Počela sam da radim u jednoj firmi prije mjesec dana, ali mi treba jedan slobodan dan da bih završila meni jako bitne stvari. Koji je dobar izgovor po vašem mišljenju?". Uslijedili su brojni komentari, pa pogledajte, možda dobijete ideju:

"Gledala sam direktno u sunce kad je bilo pomračenje, pa sam se razbolela".

"Ako nisi anemična i ne plašiš se igle, budi davalac krvi i dobijaš po Zakonu slobodan dan".

Izvor: Reddit/screenshot

"Ja se uspavam za posao, odem, zakasnim, kažem šefu da sam se uspavao, ostanem malo duže, nema frke. Napijem se, odem na posao, kažem da sam mamuran, radim drugu, sve okej. Zašto? Nikada nisam slagao, uvijek sam iskren, ali ostanem x puta malo duže da odradim posao ako kasnim".

"Ćao šefe, kako ste od jutros? Ja samo da vas pitam ako nije problem da ne dođem danas, dobio sam neku prolivčinu sačuvaj me Bože i sakloni. Hoćete da vam sliku pošaljem, nisam još vodu pustio?".

"Nemoj da kažeš da si bolesna, a onda ideš van kuće da završavaš bilo šta - šta ako te neko vidi i uhvati u laži? Nemoj da javiš ujutru da ne dolaziš taj dan - stavljaš u nezgodnu poziciju i šefa i članove tima. Lijepo kažeš - treba mi slobodan dan da završim neke privatne obaveze".

"Stomačni problemi uvijek upale".

"Kažeš da imaš simptome gripa i sami će htjeti da ostaneš kod kuće".

"Pošalješ lijepo nadređenom poruku ujutru da ne dolaziš taj dan na posao jer ti nije dobro, i to je to. Masu puta je upalilo za mene u 4 različite kompanije. Svaki put je odgovor bio pozitivan i nijedan jedini put me nije niko pritiskao za detalje".

Koje izgovore vi koristite?