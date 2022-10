HIRURG POKAZAO DIO OPERACIJE KOJU SVE VIŠE MUŠKARACA TRAŽI:Tako liječe najveći KOMPLEKS, hijaluron "tamo dole" je ništa!

Operacija povećanja visine postaje sve traženija, a pacijenti su pretežno muškog pola koji žele da povrate samopouzdanje i riješe se niskog rasta.

Izvor: TikTok/screenshot/heightlengthening

U više od desetak zemalja u svijetu, oni koji imaju zdrastveni problem ili manjak samopouzdanja zbog niskog rasta odlaze na veoma bolnu operaciju produžetka nogu, u pokušaju da vještački porastu nekoliko centimetara. Vjerovali ili ne, ova operacija može da košta više od 100.000 eura.

Svi oni koji sanjaju da budu viši za 5 do 10 centimetara moraju da prođu preglede, a najčešći pacijenti su uglavnom muškarci. Visina jeste osjetljiva tema za mnoge ljude, a poznato je da nizak rast umnogome narušava samopouzdanje jednog muškarca. Proces povećanja visine nije nimalo lak - kosti se doslovno lome, a potom slijedi duga fizikalna terapija.

O ovoj proceduri, koja je poznata i kao produženje ekstremiteta, govorio je dr Šahab Mahbubijen, koji je veliku popularnost stekao na društvenim mrežama. Korisnicima često otkriva najzanimljivije stvari iz posla, najčešće zablude ljudi, ali i kako se izvode određene procedure. S obzirom na to da operacija povećanja visine postaje sve popularnija, doktor je odlučio da objasni šta se zaista dešava tokom operacije.

Na snimku se jasno vidi kako hirurg drži dugačak "ekser" i naglašava da će biti ugrađen u butnu kost njegovog pacijenta, a sve kako bi bio devet centimetara viši. Ova operacija je prvi put izvedena u SAD-u 1950-ih, ali tehnologija koja se danas koristi je mnogo naprednija.

"Operacija povećanja visine je nešto što je nekada bilo rezervisano za one koji su imali genetske anomalije koje su uzrokovale abnormalno nizak rast kao što je patuljastost ili one koji imaju teške deformitete. Međutim, sve više i više hriruga počelo je da je nudi kao alternativnu proceduru za one koji jednostavno nisu zadovoljni svojom visinom", rekao je doktor.

Uzimajući u obzir komentare, neki korisnici izrazili su zahvalnost što su prirodno visoki, dok su drugi upozorili korisnike na operaciju.

"Molim vas, ne radite to sebi, momci", "Dobro razmislite prije nego što ovo uradite. Obavezno popričajte sa psihijatrom i ostalim stručnjacima", "Razmislite da li će produžene noge odgovarati vašim proporcijama kad budete stari", "Ovo je stvarno moguće?", glasili su komentari.

Pacijenti moraju psihički i fizički da se pripreme za zahvat i rade na ojačavanju mišića nogu. Oni koji to ne učine, a žele da se operišu iz estetskih razloga, bivaju odbijeni. One koji prođu sve prepreke, čeka operacija koja traje između četiri i šest sati. Gotovo svi pacijenti su u 20-tim ili 30-tim godinama. Trećina su žene, od kojih veliki broj želi da napreduje u karijeri modela.

Pogledajte kako izgleda deo procedure: