"SPONZORUŠO, UDALA SI SE ZA 25 GODINA STARIJEG MILIONERA!": Objasnila zašto su zreliji BOLJI FRAJERI, pa ih spustila!

Lejla Grifin udala se za 25 godina starijeg čoveka, zbog čega je svi prozivaju da je sponzoruša.

Izvor: Instagram/leila__griffin

Još jedan brak sa velikom razlikom u godinama između partnera! Britanka Lejla Grifin je 28-godišnjakinja koja se udala za 25 godina starijeg muškarca. Inače, on je milioner, zbog čega Lejlu svi prozivaju da je sponzoruša i da joj muž izgleda kao "deda". Kako kaže, ne mari za takve komentare, jer je svjesna da joj svi zavide. Na pitanje kako izgleda voditi ljubav sa nekim ko je 25 godina stariji, dala je neobičan odgovor:

"On je najbolji ljubavnik kog sam ikad imala! Da sam imala povez na očima dok smo vodili ljubav, rekla bih da ima 21, a ne 53 godine. Brus i ja smo vrlo iskreni jedno prema drugome i prema našem odnosu i istina je da nije bio finansijski u situaciji u kojoj se sada nalazi, ne bih se ni našla s njim", rekla je.

Kako kaže, ni on se ne bi našao sa njom da nije mlada i atraktivna žena. Lejla sada ističe da je srećna jer živi na visokoj nozi. Posjeduje nekoliko luksuznih automobila uključujući McLaren i živi u vili vrijednoj milion dolara!

"Izlasci sa starijim muškarcima su bolji jer oni imaju uredan život. Znaju šta žele od života i kako da se ponašaju prema ženi. I dan danas mi otvara vrata od kola i izvlači mi stolicu u restoranu. Finansijski je osiguran i za mene je to bila vrlo važna stvar", priznala je.

Kako kaže, on joj uliva sigurnost u svakom smislu te riječi.

"Ponekad malo skrenem s puta i treba mi neko strpljiv i smiren da mi bude kao sidro, drži me pod kontrolom. Brus to radi za mene i zato tako dobro funkcionišemo. Ljudi me zovu sponzorušom i kažu da sam s njim samo zbog njegovog novca", rekla je Lejla i dodala:

"Zašto ljudi ne kažu da je on 'sa mnom samo zbog mog izgleda'? Zašto je to tako jednostrano? Smiješno mi je jer takva reakcija zapravo dolazi od muškaraca u 20-ima i 30-ima koji su švorc i žele da budu kao on. To nikada nisu rekle žene ili drugi dobro situirani muškarci", rekla je Lejla.

Pogledajte kako izgleda ovaj par: