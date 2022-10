KAKO DA SVAKI ZNAK "PROVALITE" KAD VARA: Neki počnu naprasno da se dotjeruju, ali DRUŠTVENE MREŽE ih odaju!

Saznajte kako se horoskopski znakovi ponašaju kad varaju!

Izvor: Shutterstock/Photoroyalty

Svaki horoskopski znak ima specifične osobine koje "diktiraju" kako će se ponašati u određenim situacijama. Pa tako i u preljubi! Saznajte kako se svaki znak ponaša kada vara i kako da ga otkrijete!

Ovan

Prestaje da pokazuje fizičku naklonost. Ovnovi su strastveni ljubavnici, oboriće vas s nogu svojim šarmom i učiniće da se osjećate kao da ste jedina osoba na svijetu. Ako primjetite da izbjegavaju da vas poljube za laku noć ili zagrle ujutru, prije odlaska na posao, to bi moglo da govori da ljubav i strast dobija negdje drugdje.

Bik

Neće više tražiti od vas savjete. Bikove je teško "provaliti" kada ih upoznate, a otvaraju se tek kada bolje upoznaju nekog. Kada ovaj tvrdoglavi znak pronađe partnera sa kojim želi budućnost, možete da budete sigurni da će tražiti njegov savjet i mišljenje o gotovo svemu. Ako prestane da se s vama konsultuje, velika je vjerovatnoća da savjete dobija na drugom mjestu.

Blizanci

Prvo što Blizanci koji varaju urade jeste da počnu da kriju svoj telefon. U vezi su kao otvorena knjiga i vole da dijele ono što misle, da vam pokazuju fotografije, pošalice koje razmenjuju s drugima. Ako primjetite da je vaš partner odjednom veoma zaštitnički nastrojen prema svom telefonu, velika je šansa da krije "vrcavu" prepisku sa nekim, što sigurno ne želi da vidite.

Rak

Rakovi postaju hladni i nervozni. Poznati su po strpljenju, što ih čini odličnim životnim partnerima. Uvijek možete da računate na to da će Rak razmišljati o vašim osjećanjima. Tako i znate da su zainteresovani. Ali kada imaju aferu, iznenada postaju hladni i kao da su umorni od brige o vašim osjećanjima.

Lav

Kada varaju primjetićete po tome što se neprestano dotjeruju i obraćaju pažnju na svoj izgled više nego obično. Kada vas Lav voli, on nađe način da vas obasja svojom svjetlošću i učini da se osjećate kao da ste centar univerzuma. Ako pomisli da ga ne cijenite dovoljno, nije isključeno da će "šarati". Tada počinje da se "licka" i izlazi više nego obično.

Djevica

Naprestano mijenja rutinu! Djevice su praktične u ljubavi i veoma predvidive u odnosima. S njima uvijek znate šta da očekujete. Ne mijenjaju stvari često i imaju tendenciju da se drže istih navika, hobija i rutine. Dakle, ako Djevica iznenada nije tamo gdje je rekla da će biti ili odjednom mijenja raspored, postoji šansa da je promjenila i partnera.

Vaga

Kada imaju aferu, Vage neprestano kritikuju "zvaničnog" partnera. Kao veoma pošten i uravnotežen horoskopski znak, one znaju da učine da se partner osjeća posebno. Čini se da uvijek kažu "pravu stvar", bodre svoje voljene i zaista se trude oko veze. Onog trenutka kada primjetite da su počeli da kritikuju vaš odnos, zamjeraju vam stvari koje im do juče nisu smetale - to je loš znak!

Škorpija

Škorpija koja vara će prećutkivati detalje. Ovaj znak se teško otvara, ali kada to jednom učini, bukvalno će svakodnevno podnositi "raport" partneru. Kada to izostane - budite sigurni da se nešto "sumnjivo" dešava. Škorpija će vam ispričati gdje je bila, neće slagati oko krupnih stvari, ali će izostaviti detalje koji bi mogli da je kompromituju.

Strijelac

Strijelčevi prvo što urade kada počnu da varaju jeste da prestanu da objavljuju vaše zajedničke slike. Oni vole zabavu, slobodnog su duha i spontani i kad pronađu partnera koji deli njihove strasti, možete da očekujete da će zatrpavati mreže zajedničkim fotografijama. Tako se Strijelac ponaša kad je zaljubljen. A kada to prestane da radi, velika je vjerovatnoća da želi od nekoga da sakrije da je u vezi.

Jarac

Prvi simptom preljube je taj što će izbjegavati da stavljaju novac u zajedničku kasu. Jarčevi sporo ulaze u ozbiljne veze. Za ovaj praktični znak, ljubav je ulaganje u budućnost, a kada vole, partneru će pružiti svijet na dlanu. Međutim, ako vam se čini da oklijevaju da stavljaju novac u zajedničku kasu ili da sa vama idu u velike kupovine, vjerovatno se povlače i žele da pare ulažu u vezu s nekim drugim.

Vodolija

Kada ima nekog sa strane, Vodolija će radije birati da se viđa sa prijateljima, ali bez vas. Kada osvojite njihovo srce, brzo će vas upoznati sa svojim društvom i učiniti da se osjećate kao da ste dio tima. Vole da povezuju prijatelje i ljubavnike, tako da svi budu jedno veselo i srećno društvo. Ali ako počnu da insistiraju da sami izlaze, ne zovu vas na druženja s prijateljima, moguće je da su nekog drugog uveli u ovaj krug ili to planiraju da urade.

Ribe

Ribe koje imaju aferu prvo što urade jeste da se emotivno distanciraju. One su najveći sanjari Zodijaka, a ljubav je nešto o čemu najviše maštaju. Ribe znaju kako da učine da se partner osjeća voljeno. Ako im iznenada nedostaje uobičajena toplina i emocionalna otvorenost, vrijeme je za brigu. Moguće je da svu svoju toplinu i emocije su usmjerili na nekog drugog.