KAD ONA PROĐE ULICOM, MUŠKARCI SPUSTE GLAVU OD BLAMA: Manekenka im se laktom naslanja na glavu, roditelji NI DA JE VIDE!

Erika Ervin rođena je kao muškarac, a nakon promene pola, postala je najviša manekenka na svetu!

Izvor: Instagram/amazoneve_official

Prema istraživanjima, naša visina može da utiče na stanje uma. U njima se navodi da su ljudi nižeg rasta iskusili veću ranjivost. Ako uzmemo u obzir da su studije istinite, čini se da Erika Ervin nikada nije osetila tako nešto. Rođena je kao muškarac, a nakon promene pola, postala je najviša manekenka na svetu.

Kako je objasnila, osetila je da je drugačija kada je imala samo 5 godina. Dve godine kasnije, shvatila je da ima veliki problem kada je muški pol u pitanju. Kad god bi se pogledala u ogledalo, želela je da postane muškarac. Družila se samo sa devojčicama, obožavala ženske igre i igračke, a naročito ženska imena.

"Tada sam verovala u magiju. Volela sam anđele i zmajeve u tom periodu i želela sam da me jedan podseti i bude moj zaštitnik, kao u filmu. Anđeli i zmajevi su slična bića u mitologiji. Niko nije želeo da mi pomogne. Otac me nikada nije prihvatio i imali smo težak odnos sve do trenutka kada se moja mama razvela od njega jer je bio nasilnik", rekla je Erika u jednom intervjuu.

Manekenka je 2004. godine promenila pol i to je bio trenutak kada je ostvarila svoj san. Niko od članova porodice nije želeo da je podrži, ali nikada nije odustajala. Istakla je da je tokom godina izgradila mnoštvo kontakata sa ljudima iz celog sveta koji su je hvalili, razumeli i nikad je nisu osuđivali.

"Svaka mlada žena zaslužuje vreme procvata. Podrška prijatelja i porodice je jako važna. Budite strpljivi kada izađete ispred svoje roditelje i želite da im kažete šta želite da budete. Volite sebe i budite ljubazni prema sebi. Recite sebi da zaslužujete ljubav. Samoprihvatanje je jedan od najvažnijih faktora u vašem mentalnom blagostanju. Slavite život", rekla je Erika.

Danas je model, fitnes trener i glumica. Imala je ulogu u seriji "Američka horor priča" i tada je stekla veliku popularnost zbog svoje visine. Visoka je 2,03 metra. Ušla je u Ginisovu knjigu rekorda 2011. godine kao najviša profesionalna manekenka na svetu. Kada je ljubav u pitanju, Erika nema problem. U vezi je sa dečkom koji je visok 1,62 metra.