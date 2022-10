JEDAN MOMAK PODSJETIO JE KAKO SU SE LJUDI NEKAD UPOZNAVALI: Zahvaljujem drugu Titu što sam se rodio

Ako se pitate kako su se ljudi na našim prostorima nekada upoznavali i zabavljali, odgovori će vas oduševiti!

Izvor: MONDO

Kada se vratimo nekoliko godina unazad, nekih 100-njak, tačnije u period Prvog svijetskog rata možemo da vidimo koliko je dosta stvari bilo drugačije, prvenstveno u pogledu ponašanja, oblačenja, ali i upoznavanja i zabavljanja. A tek, veze... One su bile priče za sebe!

Danas, zahvaljujući internetu, stupiti u kontakt sa drugom osobom nikada nije bilo lakše. Brojne aplikacije i stranice za upoznavanje su umnogome uticale na to. A priča jednog momka će neke podsjetiti, a drugima otkriti kako je to nekad bilo. On je na na jednom forumu na pitanje kako su se vaši baka i deka upoznali i smuvali, odlučio da podijeli ljubavnu priču ni manje, ni više nego svog čukundede.

"Za čukundedu znam da je bio u Prvom svijetskom ratu i tamo je upoznao jednog baš dobrog druga, igrom slučaja su imali isto prezime. Moj čukundeda je bio iz sela blizu Beograda a njegov ratni drugar iz Male Ivanče. Taj drug imao je sestru koju je naveo za mog čukundedu", otpočeo je on svoju priču, a zatim nastavio.

"Pradeda je već bio natjeran. Nisu gledali kakva je djevojka nego su samo gledali miraz. Tada je ta njegova žena imala ogroman miraz, pritom je bila jedinica bez igdje ikoga. Čukundeda je govorio da će je uzeti pa makar je spakovali i u džak".

Međutim, iako je prababa posjedovala dosta zemlje, kako ovaj momak kaže, malo je falilo da upropasti cijelu porodicu, a bila je, kako je to u vrijeme na selima bilo uobičajeno, nepismena, ali i prgava žena. Ostali su naveli i svoje priče, te su se nečiji baba i deda upoznali ispred pozorišta, dok je većina rekla kako je "korzo" - šetnja po seoskim ulicama gdje su se mjerkali momci i djevojke, ili igranka bila glavno mjesto upoznavanja. A jedan korisnik je spomenu i nezaboravne Omladinske radne akcije u vrijeme SFRJ.

"Ćale i keva se smuvali na radnoj akciji, zahvaljujem drugu Titu što sam se rodio", našalio se ovaj momak, dok je drugi rekao da su njegovi baba i deda završili zajedno jer se deda, kao klinac, zaljubio na prvi pogled u nju.