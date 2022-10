MUŠKARCI, BELA KOŠULJA SE SAMO OVAKO NOSI: Jedno svi rade, a deluje PROSTO - evo kako da oduševite žene!

Ukoliko želite da izgledate poput pravog gospodina gde god da se pojavite, pogledajte ovaj trik sa belom košuljom.

Izvor: Shutterstock/Edvard Nalbantjan

Bela košulja je univerzalan komad odeće koju svaki muškarac treba da ima u svom ormaru. Odlično pristaje uz sve - na sako, klot ili ispod džempera. A većina žena ne može da ostane imuna kada u noćnom izlasku ugleda mušakraca u beloj košulji.

Međutim, postoje tačna modna pravila kako ona treba da se nosi da biste u njoj izgledali otmeno i uredno. Jedan stilista, po imenu Omar Spaneši, podelio je trikove pravilnog oblačenja ovog univerzalnog odevnog komada. Naime, kako je došlo hladnije vreme, tako je i sezona džempera uveliko počela, a bela košulja ispod njega je dobitna modna kombinacija. A evo i kako!

Omer je u prvom videu pokazao da je skroz uvučena košulja u pantalone, gde samo viri kragna, potpuni promašaj. Umesto toga ispašite donje rubove košulje, izvucite rukave da malo vire iz džempera, a kragnu je uvucite unutra. Na taj način, izgledaćete modernije i otmenije.

Pogledajte 00:13 Kako nositi kosulju ispod dzempera Izvor: instagram/omarspaneshi Izvor: instagram/omarspaneshi

Međutim, ukoliko više volite klot (bez ičega) da nosite belu košulju, postoje pravila i za to. Nikako nemojte da je zakopčavate do grla, a pogotovo da je nosite preko pantalona. Umesto toga, ostavite poslednje dugme do grla otkopčano i raširite kragnu, a zatim košulju upašite. Rukave možete uredno da savijete do laktova i zakopčate. Tako ćete izgeldati mnogo urednije i seksepilnije.

Pogledajte i drugi video u kojem ovaj stilista objašnjava kako se nosi bela košulja: