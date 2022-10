IMATE PODOČNJAKE I MISLITE DA SU ZBOG LOŠEG SNA!? Ako radite ove stvari odmah prestanite - jedno ukazuje i na BOLEST!

Šta osim umora znači kada neko ima podočnajke i kako da ih se najlakše rešite!

Izvor: Shutterstock

Crni kolutovi ispod očiju ne izgledaju ni malo lepo, a prva pomisao na njih jeste da osoba ne spava danima kako treba. Međutim, pored nespavanja postoji još nekoliko razloga zašto nastaju podočnjake, a koji mogu da ukažu na određenu bolest.

Fatima Fahs, doktor i dermatolog navela je da u većini slučajeva ne bi trebalo previše da brinemo i kako su oni samo uzrok manjka sna. Pritom tanka koža ispod očiju dodatno pojačava tamne podočnjake, kao i nadutost, poznatije kao "kesice".

"To se dešava zato što se sitni kapilari ispod očiju šire zbog nedostatka sna. Pušenje takođe utiče na to", objasnio je doktor i dodao da i određene dijete mogu da dovedu do podočnjaka, kao što su one koje se baziraju na većem sadržaju soli. A so inače povećava zadržavanje tečnosti u organizmu i samim tim izaziva i nadutost ispod očiju.

Upotreba nikotina izaziva dugoročne posledice, ne samo na podočnjake, već i na elastičnost i zdravlje kože, kose i mnogih drugih organa u telu. I sezonske alergije su jedne od uzročnika nastajanja tamnih mrlja oko očiju. Takođe i neka oboljenja, kao što su problemi sa štitnom žlezdom, nedostatak gvožđa ili anemija dovode do nastanka ovih tamnih mrlja.

"Bolest štitne žlezde može da izazove kese ispod očiju, kao i određeni lekovi koji zadržavanju tečnost u organizmu", rekla je doktorka Fahs i za kraj objasnila da neki ljudi jednostavno imaju genetske predispozicije za njih, dok je starenje vodeći uzrok.

Kako da ih se rešite?

Prvo i osnovno je da imate redovan san od 7 do 9 sati i da pokušate da promenite nezdrave navike kod sebe, kao što su ishrana, pušenje i alkohol. Takođe, izbegavajte da jedete prekomerno slanu hranu. Nakon toga, doktorka je savetovala i upotrebu proizvoda za ispod očiju, kao što su oni koji sadrže retinol ili peptide, kao i hijaluronsku kiselinu - acid. Takođe i serumi i kremice sa vitaminom C su odlični za uklanjanje fleka i povećanje elastičnosti kože.