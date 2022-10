POPILI SMO PIĆE, OTIŠLI KOD MENE I ONDA SAM MU SE ZGADILA: Garantovala sam da to NIKO ne primećuje, a sad je BLAM?!

Devojka otkriva da je muškarac na drugom sastanku postao hladan zbog detalja na njenom nožnom prstu.

Taman kada je bila sigurna da je pronašla nekoga sa kim može da stupi u vezu, desio se totalni preokret. Devojka je na Reditu opisala iskustvo sa muškarcem sa kojim je prvi sastanak protekao savršeno. U tom duhu se nastavio i drugi, ali je u jednom momentu primetila naglu promenu.

Kako je objasnila, ona nikada nije obraćala pažnju na jedan detalj, a upravo on je presudio da muškarac ne nastavi kontakt sa njom. Zato se obratila ostalim korisnicima, pitajući da li je problem u njoj ili je zaista dlačica na nožnom prstu toliko bitna, gadna i odbojna.

"Sinoć sam otišla na drugi sastanak sa dečkom. Prvi sastanak je prošao jako dobro, pa sam se radovala drugom da vidim kako će stvari ići. U početku je sve bilo super. Večerali smo u dobrom restoranu, lepo popričali i onda smo se vratili kod mene. Sedeli smo jedno pored drugog na mom kauču, gledali smo seriju i onda mi je rekao da stavim noge u njegovo krilo", napisala je ona, ističući da mu je pre toga spomenula da je bole noge jer je ceo dan stajala na poslu.

"Rekao je da želi da mi izmasira stopala. Sigurno neću odbiti masažu! Uvek imam sređene i nalakirane nokte i mislim da imam prilično lepa stopala. Nema čukljeva, nema čudnih noktiju, nema problema, nema gljivica. Nikad nisam bila zabrinuta zbog svojih stopala... Sve do sinoć", rekla je devojka kojoj je potencijalni dečko primetio dlačicu na nožnom prstu.

"Imam par svetlih, tankih dlačica na nožnim prstima i iz nekog razloga, to mu je bilo super odvratno. To je svetla dlaka, jedva se vidi, iz daljine ne, ali pretpostavljam da ga je to odbilo jer je pitao zašto nisam obrijala nožne prste i ostala sam zatečena. Odmah je prestao sa masažom i promrmljao da je nehigijenski i pomalo odvratno što nisam obrijala prste kao što sam obrijala noge, a ja sam rekla da mi to jednostavno nije palo na pamet. Ne smeta mi i jedva se vidi. Očigledno je da perem noge i održavam ih čistim", napisala je devojka.

Nakon ove scene, par se razišao, a brojni korisnici misle da dlačica na nožnom prstu nije nimalo privlačna.

"Primetila sam neprijatnu tišinu i odvratno raspoloženje. Nakon što smo oboje sedeli u tišini neko vreme, promrmljao je nešto o tome da mora rano da ustane, a ja sam rekla 'Da, mislim da je vreme da završimo noć'. Neću ga više videti! Potencijalno dobar sastanak uništen zbog dlake na prstima?!?", rekla je ona.

Ipak, sa potezom ovog mušakrca složili su se brojni korisnici, a šta vi mislite?