RAZVELI SE SPORAZUMNO, ALI NE MOGU DA PODELE JEDNU STVAR: Kola i stan su najmanji problem, ali ovo je kao "NOŽ U OKO"!

Muž i žena se razveli, a najveći problem je kome će pripasti eksplicitne fotografije.

Amerikanka po imenu Lindzi Marš nakon 25 godina zajedničkog života razvela se od supruga Krisa, ali kako to uvek biva sa suđenjem i imovinom, računi moraju da se svedu. To ne bi bilo ništa neobično da su se bivši supružnici borili za imovinu stečenu u braku, poput kola, stana ili kuće. Međutim, oni su se na sudu borili za album sa slikama, i to ne bilo kakvim.