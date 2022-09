MOJA NAJBOLJA PRIJATELJICA JE DOBILA DETE SA MOJIM MUŽEM: Ne znate koliko sam joj ZAHVALNA, malo je takvih!

Žena u svojoj ispovesti otkriva da je njenom mužu dete rodila najbolja prijateljica i objašnjava zašto joj je toliko zahvalna.

Ališa Vord (34) i njen suprug Ostin (33) postali su roditelji dečaka Deklana pre šest godina. Želja za drugim detetom bila je velika, ali se Ališa godinama borila da ponovo zatrudni. Međutim, njena najbolja prijateljica Danijel Bler (28) dobrovoljno se ponudila da nosi njihovo dete kao surogat majka.

"Pozvala me je i rekla: 'Daj mi bebu, nosiću je za tebe'. Mislila sam da se šali i nisam joj verovala, ali nekoliko nedelja kasnije me je ponovo pozvala i rekla: 'Ozbiljna sam u vezi ovoga. Ako želite, hajde da to uradimo'. Bila sam šokirana što je neko bio spreman da učini tako neverovatnu stvar za nas", prisetila se Ališa.

"Bila sam stvarno nervozna. Ovo dete je trebalo da bude polubrat mom sinu i plašila sam se da možda neće ličiti na njega. Ipak, to ne može da promeni činjenicu koliko sam zahvalna Danijel. Došla je jednom kod mene i u torbu stavila jaje u kom je bila poruka. Tražila je mom sinu da otvori torbu, a kada je otvorio, poruka je bila ružičasta. Saznali smo da ćemo imati devojčicu", rekla je Ališa koja je ćerku dobila 1. oktobra 2019. godine.

Ipak, ne krije da se plašila bliskog odnosa Danijel i ćerke Mejzi.

"Bila sam zabrinuta zbog zbližavanja sa Mejzi i brinula sam se da će joj nedostajati Danijel. Međutim, kada sam je prvi put uzela u ruke, sav strah je nestao. Ona je sada mamina devojčica i definitivno više voli mene nego svog tatu. Ona nije drugačija samo zato što nema moj DNK. Danijel sam mnogo dužna, uvek ću biti tu za nju i zahvalna sam joj kao nikome nikada u životu. Ostvarila je naše snove", rekla je Ališa.