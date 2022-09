BAHATI TIKTOKER RAZBESNEO SVE NA MREŽAMA: Bacao pare s prozora, urnisali ga u komentarima - "Na građevinu za 200 dinara"

Domaći tviteraši od juče u neverici masovno dele snimak koji je mnoge razbesneo. U pitanju je poznati mladi tiktoker, koji je svoje pratioce zabavio neumesnim društvenim ekperimentom.

Izvor: Twitter/screenshot/Grba

"Upravo ću izbaciti neki keš kroz prozor da vidimo kako će ljudi reagovati i da li će ga neko pronaći", kaže on na početku snimka dok drži novčanice od 500 i 1.000 dinara u ruci, a onda nekoliko njih baca na ulicu.

"Ma lagano čika prošao, penzija stigla, boli ga k**** za dva, tri soma dole! Ma lagana priča, gazimo pare!", čuje se Tiktoker na snimku, zbog čega su ga tviteraši žestoko kritikovali: "Bahatost", "Dijagnoza", "Da ih je teško zaradio, ne bi ih bacao", "Pa kad već ima viška, bolje da je dao nekom kome stvarno treba nego ovako da baca, novac obično nađu oni koji ga imaju dovoljno", pisali su korisnici.

Bilo je i onih koji u ponašanju mladića ne vide ništa preterano sporno.

"Ne razumem zašto toliki izlivi gneva. OK dečko je bahat, bacio je oko 2.500 din. kroz prozor. Osim što je pokazao svoju bahatost, nevaspitanje i prezir prema novcu, on nije nikome naudio. Baka koja je novac pronašla ne oseća se loše zbog toga, naprotiv učinio joj je uslugu", "Zavisi... ako je socijalni eksperiment onda je ok...", glasili su neki od komentara.

Pogledajte snimak: