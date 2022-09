OTIŠAO NA RUTINSKI PREGLED, A ZAVRŠIO NA OPERACIONOM STOLU: Glumac Rajan Rejnolds sve detaljno opisao - ovo otkriva RAK!

Holivudski glumac Rajan Rejnolds objavio je snimak kolonoskopije, precizne i pouzdane metode pregleda debelog creva, kojom se može otkriti rak u početnoj fazi.

Izvor: YouTube/Ryan Reynolds

Rak debelog creva je treći vodeći uzrok obolevanja, iza raka pluća i raka dojke. Treći je najčešći karcinom kod muškaraca i drugi vodeći maligni tumor kod žena. Rano otkrivanja polipa i njegovo uklanjanje spašava svakog čoveka od kancera debelog creva, a holivudski glumac odlučio je da se podrvgne kolonoskopiji - preciznom i pouzdanom pregledu debelog creva.

Rajan Rejnolds i Rob Makelheni odlučili su da snime čitavu proceduru, a snimak su objavili na Jujtubu. Lekari su Rajanu otkrili bezopasan polip, a Rajan je podelio svoje iskustvo.

"To je jednostavan korak koji bi bukvalno, ali bukvalno, mogao da vam spasi život", rekao je glumac nakon što su lekari pregledali rektum i donji deo creva.

Posle pregleda koji je trajao 30 minuta, Rejnoldsu je doktor rekao da su pronašli "izuzetno bezopasan polip", odnosno, rast ćelija koji obično ne izaziva nikakve simptome. Određene vrste polipa mogu da se razviju u rak, što znači da lekari obično preporučuju njihovo uklanjanje. Od polipa može da nastane karcinom prvog stepena, drugog i trećeg, a ako se polip ukloni, čovek je izlečen. Zato mnogi stručnjaci savetuju da svako ko napuni 50 godina odradi skrining, jer je to najbolja stvar za prevenciju.

Izvor: YouTube/Ryan Reynolds

"Ovo je bilo potencijalni spas za tebe. Ne šalim se, nisam previše dramatičan. Upravo zbog toga si sve ovo uradio, a nisi imao nikakvih simptoma. Uklonili smo nešto što je moglo da se razvije u rak i izazove brojne probleme", rekao je doktor Rejnoldsu.

Rob Makelheni je čitavu proceduru pretvorio u šalu.

"Ako ne pronađu ništa, to znači da je moje debelo crevo čistije od njegovog, što znači da sam imao manje mogućnosti da imam rak. Kako god, ja svakako pobeđujem", našalio se on, a lekari su mu kasnije pronašli tri bezopasna polipa.

Podsetimo, doktor Nenad Mijalković gostovao je u martu u "Uranku" na K1 Televiziji i tim povodom apelovao na ljude da budu odgovorni prema svom zdravlju. Otkrio je da polip može stajati i po nekoliko godina, a tek onda se pretvoriti u karcinom.

Izvor: YouTube/Ryan Reynolds

"Polip raste pola santimetra za godinu dana. Možete ga imati 3, 4 godine, on sporo raste. To znači da imate mnogo vremena da ga uočite i skinete, sve dok on ne pređe u karcinom, a to nije tako brz proces. Važno je da vam ništa neće ukazati da imate polip. Samo veliki polipi mogu da prokrvare. Šuljevi su duga priča, ali svi imaju krvarenje šuljeva i onda misle da ne treba da rade kolonoskopiju jer je 'to sigurno od šuljeva'. Baš naprotiv, ako imate šuljeve i pojavi se krv, morate da proverite da li imate neki polip, jer iza toga se uvek krije nešto drugo", objasnio je doktor tada.

Pogledajte ceo snimak: