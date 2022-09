AKO VAM JE KOŽA OVE BOJE, HITNO ZOVITE LEKARA: Ruski doktor otkrio na koje bolesti promene ukazuju, jedna je NAJOPASNIJA

Boja kože može da otkrije prisustvo bolesti, a saznajte i na kakva sve stanja određena nijansa ukazuje.

Izvor: Shutterstock/Marina Demeshko

Bledilo kože ukazuje na anemiju, a ljubičasti "pečati" po koži su najopasniji, upozorio je ruski lekar Andrej Zvonkov. Da li je moguće i kako može da se odredi da li osoba boluje na osnovu boje kože?

Prema Zvonkovu, bleda koža, odsustvo ružičaste nijanse ukazuju na slabost, sklonost ka nesvestici i dramatičnim padovima pritiska.

"Ili je u pitanju anemija, odnosno nizak sadržaj hemoglobina u krvi. Cijanoza ili takva plavoljubičasta nijansa često ukazuje na začepljenje krvnih sudova. Ova boja je karakteristična i za poremećaje cirkulacije", dodao je.

Žutilo, žutozelena nijansa, ne govore uvek o bolestima jetre. Po rečima Zvonkova ova boja može da bude povezana sa pojačanim uništavanjem crvenih krvnih zrnaca. "To može da bude autoimuni proces koji je toksičan zbog upotrebe nekih bioloških ili hemijskih otrova. A limunžuta nijansa govori o klasičnoj žutici, hepatitisu", objasnio je specijalista.

Ljubičasti "pečati" po koži, upozorio je Zvonkov, mogli bi da ukazuju na trombocitopenijsku bolest.

"To je kada je broj trombocita nizak u telu i pjavljuje se veliki broj modrica. I cela koža je u 'pečatima' koji se kreću od plave do narandžaste boje. Postoji krvarenje u koži, boje se menjaju u odnosu na to koliko su modrice stare, neke postepeno blede", objasnio je doktor. On je istakao da modrice mogu da se pojave i na unutrašnjim organima, u mozgu, što je veoma opasno po zdravlje.

Osim boje kože, brze promene u telesnoj težini mogu da ukazuju na prisustvo ozbiljnih zdravstvenih problema. Prema rečima stručnjaka, nagli gubitak težine upozorava na tuberkulozu, malignitet ili tireotoksikozu i zahteva hitnu medicinsku pomoć.