NEDELJNI HOROSKOP: Vaga želi više strasti, Jarcu stiže novčani dobitak, Rak neka se pazi emotivne ucjene, a vi?

Pročitajte nedeljni horoskop od 29. avgusta do 4. septembra i saznajte šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Nedeljni horoskop od 29. avgusta do 4. septembra vam donosi puno neizvesnosti. Sumnjate u svoje sposobnosti, iako sve ide kako treba, pa razmislite da li vas nešto "iznutra" zapravo muči. Odnos s partnerom je stabilan, ali čeznete za više zajednički provedenog vremena, pa mu to i recite. Puni ste energije, ali uporno odlažete stvari po kući koje bi trebalo da završite. Najbolji dani biće vam ponedeljak i subota.

BIK

Vaš nedeljni horoskop je u znaku napredovanja, moguće je da ćete imati vrlo važan razgovor na poslu. Primjećeno je koliko se trudite, ali i koliko ste uvijek raspoloženi da pomognete drugima i založite se više nego što se od vas očekuje. Ponosno prihvatite pohvale, iako vam to možda nije u karakteru. U ljubavi, veza vam je trenutno idilična, ne biste promjenili ništa. Pripazite se naglih promjena vremena jer će možda da vam izazovu tegobe. Najbolji dani su vam utorak i srijeda.

BLIZANCI

Predstoji vam neki važan trenutak na poslu, moguće je da držite neku prezentaciju ili govor, a to vas pomalo zabrinjava. Ne brinite jer horoskop kaže da će sve proći kako treba, maltene ćete postati zvijezda nakon toga u svom kolektivu! Zdravlje vam je dobro, ali bi trebalo da jačate imunitet, počnite od pravilne ishrane. Vaša romantična strana ove nedelje dolazi do izražaja! Najsrećniji dani biće vam četvrtak i nedelja.

RAK

Nedeljni horoskop vas upozorava da malo usporite, da posvetite vrijeme sebi i da ne dozvolite da vas obaveze potpuno iscrpe. Ne prihvatajte više nego što možete da ispunite, a posebno se čuvajte ljudi koji pokušavaju emotivno da vas ucjene da im nešto pomognete. Ovo je trenutak da se zauzmete za sebe i konačno se izborite s nekim problematičnim odnosima. Imate podršku partnera, koji je nežniji nego ikada prema vama i to vam prija. Najbolji dani biće vam srijeda i nedelja.

LAV

Ove nedelje će vas zanimati samo dobar provod, moguće je da imate zakazane neke proslave ili druženja i radujete im se "kao malo dijete"! Obucite svoj omiljeni autfit, dotjerajte se i zablistajte, vidjećete ljude koje davno niste i želite da izgledate najbolje moguće. Ako niste u vezi, moguće je da će na nekom od tih okupljanja biti i osoba koju ste davno primjetili i nikako da je zaboravite. Sada je prilika da porazgovarate i vidite da li među vama može da procvjeta nešto više od prijateljstva. Najbolji dani biće vam petak i subota.

DJEVICA

Nedeljni horoskop vas upozorava da se ne opuštate previše, posebno kada je posao u pitanju. Moguće su greške koje mogu skupo da vas koštaju, posebno ako se bavite poslom vezanim za finansije. U ljubavi, zamjerili ste partneru nešto usput izrečeno, i nikako da se otarasite osjećaja da se ispod toga krilo nešto dublje. Vrijeme je za otvoreni razgovor, samo tako ćete moći da ojačate svoj odnos. Najsrećniji dani su vam utorak i četvrtak.

VAGA

Vaš nedeljni horoskop je u znaku novca, privlačite ga kao magnet! Mogući su veliki dobici, konačno stižu već zaboravljeni honorari, ili se neko javlja da vam vrati dug od pre više mjeseci. U ljubavi želite više strasti, i nemojte to da krijete od partnera. Maštate o putovanju i razgledate ponude za jesen, najbolji izbor za vas bio bi neki lijepi evropski grad. Najsrećniji dani biće vam utorak i subota.

ŠKORPIJA

Nedeljni horoskop od 29. avgusta do 4. septembra 2022. godine vam predviđa mnoštvo obaveza, naročito ako imate porodicu. Moraćete da raspolažete vremenom pažljivije nego ikada da biste sve postigli. Vikend odvojite za odmaranje, potrebno vam je da se malo sklonite od bučnih ljudi koji samo nešto traže od vas. Ugodite sebi i provedite vrijeme s partnerom, uz dobar film ili seriju koju već neko vrijeme odlažete. Najbolji dani su vam ponedeljak i subota.

STRIJELAC

Bićete vrlo filozofski raspoloženi cijele ove nedelje, i horoskop vam predviđa puno introspekcije. Razmotrićete neke odnose i ljude u svom životu iz potpuno novog ugla. Shvatićete na koga ste rasipali energiju i živce, a ko je zaslužio više vaše pažnje - možda čak i izvinjenje? Moguće su glavobolje i migrene zbog promjene vrijemena, pa budite spremni na to. U ljubavi, maštate o nekoj osobi iz prošlosti. Najbolji dani biće vam petak i nedelja.

JARAC

Vaš nedeljni horoskop je okrenut drugim ljudima, odjednom će svi željeti da im posvetite vrijeme. Pažljivo birajte, u vašem krugu prijatelja odavno se nalaze ljudi koji ne pružaju onoliko koliko dobijaju od vas. Neko od njih čak želi da vas iskoristi, pa budite na oprezu tokom svakog razgovora. Na poslu ste uspješni i razmišljate o tome da se prijavite za bolju poziciju, ali je moguće da će ta šansa sačekati sledeću godinu. Novčani horoskop vam je odličan, stiže dobitak! Najbolji dani su vam srijeda i četvrtak.

VODOLIJA

Emotivni ste ove nedelje, i imate utisak kao da se niste dovoljno posvetili porodici ili partneru. Nemojte sebi da prebacujete, podsjetite sebe koliko vrijedite i šta sve pružate svojim najdražim osobama. U ljubavi ste konačno rješili neku nesuglasicu, i osjećate novu energiju. Kada je zdravlje u pitanju, ne pretjerujte s hranom, niti alkoholom ako vam predstoje neka okupljanja i druženja. Najbolji dani biće vam ponedeljak i petak.

RIBE

Nedeljni horoskop od 29. avgusta do 4. septembra 2022. godine vam savjetuje da budete iskreni. Nekoj važnoj osobi niste rekli šta vam je na srcu, a to može da promjeni cijeli naredni period, sve do kraja godine. Možda je u pitanju partner, ali možda i neko iz porodice. Nemojte da se bojite njihove reakcije, već rješite problem iskrenom pričom, ta osoba čeka da čuje šta vam je na duši. Na poslu pripazite ako se bavite pisanim dokumentima kao što su ugovori. Najsrećniji dani biće vam utorak i subota.