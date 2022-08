DOBRO POGLEDAJTE, ŠTA MISLITE - DA LI JE NA SLICI MUŠKARAC ILI ŽENA? Ljudi ne znaju kako da se obrate - SVI SU U ČUDU

Ova bodibilderka pored brojnih uspeha, svakodnevno dobija jezive komentare na račun fizičkog izgleda! Po mnogima izgleda ko muškarac...

Izvor: instagram/screenshot/carol_lifts

Kerol Benet je profesionalna bodibilderka i postiže veoma uspešne rezulate u ovom sportu, ali kao i svuda, tako i njenom slučaju postoji ono "ali". Ona se svakodnevno susreće sa različitim osudama na račun svog izgleda. Toliko je otišlo daleko, da su je čak i pitali kojeg je tačno pola, dok su je drugi nazivali gospodinom. Najviše je ipak pogodilo pitanje da li je usvojila kćerku ili je to njena...

Ova profesionalna bodibilderka "otvorila" je dušu i iskreno progovorila sa čim se sve susreće. Dok u svetu bodibildinga dobija samo pohvale, u javnosti je izložena jezivim komentarima, osudama i stereotipima zbog izraženih mišića i fizičke građe.

Ona je ispričala jednu neobičnu situaciju koju je doživela u supermarketu, a koja je nimalo nije ostavila ravnodušnom:

"Stajala sam u redu na kasi kada mi je prišao jedan momak na samo par centimetara od mene. Uporno je gledao u mene, te sam ga pitala kako mogu da mu pomognem. On je samo iznenađeno prokomentarisao da je zbunjen".

Izvor: instagram/printscreen/carol_lifts

"Vau, jesi li ti muškarac ili žena", pitao me je, a kada sam mu odgovorila da sam žena i dalje je bio zbunjen. To me je jako pogodilo, osetila sam hiljadu emocija u sekundi. Jednostavno nisam znala šta drugo da mu kažem", objasnila je Benet.

Ona je čak ovaj susret analizirala sa psihološke tačke gledišta i zaključila da ovakva reakcija muškaraca nastaje kao posledica toga da im su im izraženi mišići i neobičano telo zapravo privlačni. Kako je i sama rekla, to dovodi u pitanje njihovu seksualnost kada gledaju ženu sa mišićima i zapravo to im se sviđa.

"Mislim da je većina muškaraca oduševljena kada vidi bodibilderku na ulici, a nekima je to čak i privlačno za oko", zaključila je ona.

Šta vi mislite o ovome?