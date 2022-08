GLUMICA ZA ODRASLE OTKRILA ZAŠTO JOJ JE "PUKAO" BRAK SA KOLEGOM: Nećete vjerovati u čemu je bio problem! (FOTO)

Porno zvijezda Mia Malkova otkriva zašto je propao brak sa porno glumcem – razlog će vas iznenaditi!

Izvor: Instagram/Screenshot/miamalkova

Mia Malkova (30) jedna je od najpopularnijih porno glumica, zbog čega je dobila brojne nagrade u industriji filmova za odrasle, ali i 11 miliona pratilaca na Instagramu. Ona je sada u srećnoj vezi, a prethodno je bila udata za kolegu porno glumca.

Taj brak se nije slavno završio, a Mija je otkrila i zašto.

"Razlog zašto sam bila tako nesrećna je taj što smo imali ozbiljnih problema sa intimnošću. On nikada nije želio da ima seks sa mnom i to je trajalo godinama", priznala je ona.

Mia je dodala da je ona "veoma romantična" i da ga je veoma voljela, kao i da joj je muž bio najboji prijatelj.

"Bila sam u fazonu ’jedino tvoje mišljenje mi je važno, ti si jedina osoba sa kojom želim da imam seks’. Pa, činjenica da on to nije želio godinama me je navela da se osjećam kao da nisam seksi i da nisam lijepa".

Uprkos tome što je nasmijano pozirala pred kamerama, Mia kaže da je njena karijera u porno industriji počela ozbiljno da joj utiče na brak.

"On nikada nije želio da mi uputi kompliment ili učini da se osjećam lijepo jer se osjećao nesigurno. Jedino kada bismo imali seks to je bilo kada smo zajedno snimali. Prošlo bi više od mjesec dana, a da mi on ne priđe kod kuće".

Porno zvijezda kaže da je zbog toga "stalno plakala", te da je mužu rekla da ga "voli, ali da nije srećna i da se tu ništa neće promijeniti". Njih dvoje su se na kraju razveli 2018. godine, nakon što su svi pokušaji da spasu brak pali u vodu.

Inače, mnogi porno glumci priznaju da toliko "otupe" na seksualne odnose, da im to zaista predstavlja veliki problem u privatnom životu, te da čin odnosa za njih prestaje da bude intiman.