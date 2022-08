DOKTORKA RAZBILA NAJVEĆU ZABLUDU O SUNČANJU: Otkrila i šta JEDINO POMAŽE kad izgorite na suncu - u jednom svi grešimo!

Specijalistkinja dermatovenerologije razbila je najveću zabludu o sunčanju i otkrila šta jedino pomaže kad izgorite na suncu!

Ako ste i vi, kao i većina ljudi, pomislili da ovih dana kada je napolju toplo, ali pomalo oblačno, ne možete da izgorite od sunca, mnogo ste se prevarili!

"Jedna od najvećih zabluda je da ne može da se izgori kad je napolju oblačno. Mi možemo da izgorimo uvek i to je ono što je važno da ljudi znaju jer zraci koji izazivaju opekotine, to su UVA zraci, oni prodiru i kroz oblake, ali i kroz naša stakla, tako da možemo da izgorimo u kolima. Zato je važno zaštiti se na pravi način, to je i garderoba, ali i zaštitne kreme i voditi računa da do opekotina ne dođe", rekla je u Jutarnjem programu na TV Prva specijalistkinja dermatovenerologije dr Jovana Majstorović.

Ona je istakla da su ugroženiji oni koji imaju svetliji tip kože i skloniji su alergijama, ali da svi treba da budu oprezni jer "svaka koža može da odreaguje na previše zračenja".

Njen savet svima je da tokom cele godine nanose kremu sa zaštitnim faktorom.

"Jedan od razloga za to je što svi želimo dugo da ostanemo mladi, zaštita od sunca je najbolji vid prevencije protiv starenja, tako da damama preporučujemo da tokom cele godine nose zaštitni faktor. On može u zimskom periodu ako niste na skijanju da bude oko 30, međutim u letnjem periodu mi savetujemo da bude 50 i da obratite pažnju da on nudi i UVA i UVB zaštitu. Drugi razlog je porast karcinoma kože koji imamo u svakodnevnoj praksi i zbog toga puno o tome govorimo jer je upravo jedan od glavnih uzroka nastanka karcinoma kože preterano izlaganje sunčevim zracima".

Prvi znaci karcionoma

Savet dr Majstorović je da se jednom godišnje rade preventivni pregledi kože, a evo u kojim slučajevima treba odmah otići kod lekara.

"Ako se nešto pojavi novo, mada moramo da pomenemo i da karcinomi mogu da nastanu i na starim mladežima, ali mogu da nastanu i na potpuno neizmenjenoj koži. To znači da ako primetite bilo kakvu promenu u obliku boje, veličine postojećih promena ili neku novu promenu koja raste, važno je da se onda javite lekaru i pre tih rutinskih pregleda. Pegice i različite flekice, sve su to znaci oštećenja od sunca, promene u boji odnosno pigmentaciji, ali i prve bore ranije nego što očekujemo da se pojavljuju. Zatim različiti ton kože, ali i promene u vidu starosti".

Specijalistkinja dermatovenerologije savetuje da leti, a posebno na plaži koristite zaštitni faktor 50 i da ne "jurite" da pocrnite.

"Mi često čujemo ’želim da pocrnim’, ali to su sad već druga pitanja, naš stav je da crna koža pati i da treba ostati što belji, tako da je savet da se sačuvate koliko je moguće. Kremu za sunčanje moramo naneti 15-20 minuta pre izlaska napolje i nakon toga važno je da ponavljamo nakon svakog vlaženja kože ili nakon dva sata".

Kako lečiti opekotine od sunca

Prvi savet dermatologa je da ne pustite da dođe do opekotina, ali evo šta da radite ako se to ipak desi.

"Uvek savetujemo da ko god izgori, da se javi lekaru kako bi se utvrdilo koji je stepen opekotina i odnos površine. Vrlo često ljudi ne znaju da procene ozbiljnost situacije. Najčešće se tu radi o opekotinama prvog stepena, koje možemo da poistovetimo sa onim opekotinama iz kuhinje, kad se npr. ispečemo na peglu, to su najbezazlenije opekotine koje vrlo često prolaze bez tragova oštećenja. Jedini problem je što ako više puta izgorimo one predstavljaju rizik za nastanak nekih promena kasnije".

Kako lečiti opekotine nastale u kuhinji "Ukoliko su manje, one će proći, važno je ne pipati ih puno. One od pegle mogu da budu malo ozbiljnije, umeju da pređu i drugi stepen, što znači da mogu da ostave ožiljak ili fleku koja dugo bledi. Gledati da se opekotina izoluje i opet koristiti kreme za reparaciju kože, koje sadrže cink, ceramidi, kreme koje pomažu da se koža što pre regeneriše", savetuje dr Majstorović.

Iako će vam možda neko posavetovati da na opekotine stavite jogurt, kiselo mleko, margarin ili slično, dr Majstorović ne savetuje da to radite.

"Ne savetujemo da kuhinjske sastojke stavljate na kožu jer vrlo često dođe do upala, bakterijskih infekcija, imali smo u praksi svašta, od paste za zube, ugrejanog margarina, putera, ulja, šećera, napravi se dodatna iritacija kože koja je već oštećena. Ono što je jako važno je da se sklonite sa sunca ukoliko imate opekotine ili osetite da vam gori koža. Druga stvar je ili staviti hladne obloge ili se istuširati ukoliko je veća površina kože što hladnijom vodom. Trebalo bi nekih desetak do 15 minuta da stoji ta hladna obloga na koži i ukoliko se nešto koristi od mazanja, važno je da to budu kreme koje su za regeneraciju kože, koje nemaju puno parfema, mirisa, boje", poručila je doktorka.