KARDIOLOG OTKRIO KO NE SME DA PIJE OVE NAPITKE, NAROČITO LETI: Svi jure da se rashlade, a sekunde dele do INFARKTA!

Srčani bolesnici su u najvećem riziku od infarkta tokom vrućina, koji se povećava konzumacijom određenih pića.

Izvor: Shutterstock/9nong

Leto je mač sa dve oštrice kada je u pitanju zdravlje, a stručnjaci redovno upozoravaju na konzumaciju hladne vode. Koliko ona može biti opasna, naročito za srčane bolesnike, otkrio je dr Svetislav Mališić.

On je istakao da hladna voda u velikim količinama može biti kobna po ovu grupu ljudi, kao i da obavezno obrate pažnju na simptome poput bola u grudima, nesvestice, nepravilnog rada srca.

"Prolaskom kroz jednjak moguće je da voda toliko rashladi srce da dovede do srčanog udara. Srčanim bolesnicima preporučuje se uzimanje blago rashlađene tečnosti koja se pije stalno i pomalo", rekao je kardiolog za Informer.

Osim toga, ukoliko osoba ne uzima dovoljno tečnosti tokom vrućina, može da dođe i do dehidratacije, odnosno do gubitka tečnosti i minerala u organizmu. To je posebno opasno ako imate probleme sa srcem.

"Poremećaj ravnoteže elektrolita i kalijuma povećava rizik od infarkta na tropskim vrućinama. Zato bi srčani bolesnici trebalo tokom leta da uzimaju najmanje dva litra blago rashlađene tečnosti tokom dana i to stalno pomalo, kao što sam već naglasio", objasnio je dr Mališić.

Pored uobičajenih simptoma infarkta, postoje i neki manje uočljivi a koji su siguran znak da je neophodno da se obratite lekaru.