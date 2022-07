PORED RAZNIH LJUDI, PSI MI NISU PROBLEM! Pokrenuo se ''mali rat'' između turista - DA LI SU LJUBIMCI NA PLAŽI OKEJ?!

Da li su kućni ljubimci poželjni na plažama i moru, ili ipak nisu? Pokrenula se opšta diskusija, a evo šta su ljudi odgovorili!

Izvor: Shutterstock/Reddit/screenshot

Svi oni koji imaju male krznene prijatelje znaju koliko im teško pada da ih ostave kod kuće kada moraju da odu negde na par dana. Za mnoge turiste širom sveta, pa i kod nas, odlazak na letovanje podrazumeva i vođenje kućih ljubimaca.

Međutim, pored brojnih pitanja koliko je to bezbedno za njih ili nije, kako će podneti put ili transport u nosiljci ako letite avionom, vlasnici kućnih ljubimaca se susreću sa brojnim zabranama i osudama.

Sva ova pitanja navela su jednog korisnika foruma Redit da se zapita da li je u redu da ljubimci borave na plaži u kupaju se u moru zajedno sa ljudima. Da li je tako nešto higijenski u redu, ili pak nije? Nakon njegovog pitanja pokrenula se opšta rasprava, a ovo su neki od odgvora:

"Boravim poslednjih nedelju dana na jednom dalmatinskom ostrvu na kojem ima već ponešto stranaca. Dobar deo njih dolazi sa psima i koliko vidim, ne primećuju table na plažama na kojima piše da nije dozvoljeno dovođenje pasa. S obzirom na sve veći trend kućnih ljubimaca, da li je za očekivati da će za nekoliko godina na većini mesta pisati da plaža nije za ljude bez psa? Koliko to može biti higijenski?", upitao je jedan korisnik Redita.

"Što ne bi bilo higijenski?'', nadovezao se drugi. "U to isto more gde se ti kupaš svi uriniraju. Preko godine lokalne životinje tu takođe žive i obavljaju sve (fiziolške potrebe), ili misliš da galebovi ne se*u po plažama? A da ne spominjem da se lokalne plaže obično preko zime ne održavaju i da ćeš, ako se prošetaš više od 500 metara uz obalu, naleteti na leš pacova, galeba ili nečeg drugog. A tek igle koje more izbaci na obalu i staklo… Najveći problem sa psima na plažama je to da ih ljudi često ne kontrolišu, pa imaš situacije gde tuđi pas ide preko tvojih peškira i slično. Što je problem nekulture, ne higijene", objasnio je on.

"Pored svakakvih ljudi na plaži, psi mi uopšte nisu problem'', zaključio je jedan korisnik.

"Po mom mišljenju je sasvim normalno imati psa na plaži, uz uslov da je dresiran i da vlasnik čisti iza psa. Volim pse i nažalost ne mogu da ga imam, ali mi nikad nije smetao na plaži pored mene ili bilo gde, čak mi i popravi dan."

Izvor: Facebook/screenshot

"Psi su često čistiji od ljudi. Naša bahatost zbog koje mislimo da samo mi imamo pravo na ovu planetu je zapanjujuća."

"Pas ne obavlja nuždu u vodi za razliku od ljudi. Ne baca koštice od breskvi, konzerve pašteta i ostatke hleba. Pakovanja smokija. Ne gasi pikavce po plaži. O kakvoj mrtvoj higijeni pričamo", pitao se jedan korisnik.''

Međutim bilo je i onih koji smatraju da to jeste pitanje higijene.

"Pa da, pitanje je higijene, a još veće je pitanje za ljude alergične na pseću dlaku. Nije mi se jednom dogodilo da mi se tuđi pas na mom peškiru istrese ili ostavi tragove zemlje, jer je trčao po šumi. I vlasnici se svaki put čude što to može ikome da smeta. E pa, očigledno imamo različite higijenske standarde."

''Psima je mesto samo na plažama za pse. Svašta ljudi dozvoljavaju što remeti mir i sigurnost na plaži'', oštro je napisao jedan pobornik kućnih ljubimaca na plaži.''

''Nisu postali normalna pojava, nego su vlasnici toliko slobodni pa misle da mogu da ih šetaju i kupaju gde god žele. Lično sam za kažnjavanje takvih, jer postoje posebne plaže gde je psima dozvoljeno. Ne smetaju mi psi, ali mi smeta da se*u i kupaju se sa svim svojim buvama na mestu gde i ja. Ako imaju potrebu, vlasnik je tu da im nađe mir, makne ga od ljudi. Svi srećni i zadovoljni''.

Imajte u vidu da pre nego što povedete svog kućnog ljubimca na letovanje, dobro proučite hotele i plaže koje dozvoljavaju ulazak vašeg krznenog prijatelja, kako biste izbegli ovakve komentare, ali i nezgodne situacije.Takođe, na Jadranskom primorju, kako u Crnoj Gori, tako i u Hrvatskoj postoje ''pet friendly'' plaže, a kao vlasnik nemojte biti nemarni - redovno čistite za svojim ljubimcima i dresirajte ih da ne skaču po tuđim peškirima. To generalno ume da iznervira ostale turiste.

A šta vi mislite o ovome?