ŠTA OBAVEZNO DA URADITE AKO ČESTO NOSITE ŠTIKLE: Posledice su ozbiljne, a par trikova ublažiće BOL, OTICANJE I ČUKLJEVE

Kako da noge ne otiču od visokih štikli?

Izvor: G-Stock Studio/ShutterStock.com

Ne jedno, već brojna istraživanja su pokazala da nošenje visokih potpetica podiže samopouzdanje kod žene, čini da se oseća privlačnijom, vitkijom, a u smislu posla i superiornije. Međutim, koliko god da noga lepo izgleda u ovajkvoj vrsti obuće, redovno nošenje štikli nosi sa sobom i neke negativne posledice i zdravstvene rizike.

Dosta se govorilo o opasnostima visokih potpetica po zdravlje stopala. Dolazi do preteranog pritiska na prednji deo stopala, mogući su deformiteti prstiju, uključujući i zastrašujuće čukljeve. Takođe, dolazi i do otoka i bola u stopalima i nogama, javljaju se proširene vene - sve su to neprijatne posledice čestog nošenja visokih potpetica.

Kako se brinuti o nogama nakon sati provedenih na štiklama i šta raditi da ove negativne posledice nestanu?

Ako osetite ove simptome, stručnjaci savetuju da odmah skinete štikle:

Noge vas bole i otiču više nego obično - to je jedan od znakova da ste predugo bili u štiklama. Pedijatri savetuju da se presvučete u udobnije cipele nakon dva sata hodanja u štiklama.

Kurje oči i žuljevi u prednjem delu stopala - posebno obratite pažnju na prvi i peti prst (ovo su referentne tačke našeg stopala), kao i prednji deo tabana, odmah ispod prstiju (ceo teret "udara" na ovaj deo, a što je viša peta, to je veći pritisak).

Bolovi u donjem delu leđa i glavobolje - prva je posledica promene položaja težišta i povećanja savijanja u donjem delu leđa, druga je posledica poremećaja cirkulacije, jer se krv u stopalima i potkolenicama ne "pumpa" optimalnom snagom.

Ako dugo nosite cipele sa visokim potpeticama, onda će "pogrešno" opterećenje značajno promeniti anatomiju stopala: risovi će se spustiti, funkcija "amortizacije" stopala će biti poremećena, Alihola tetiva će postepeno atrofirati. A to će, zauzvrat, neizbežno dovesti do brzog razvoja nepovratnih bolesti skočnog zgloba, kolena, kuka i intervertebralnih zglobova, koji će kao rezultat brzo se "istrošiti".

Jednostavna pravila za zdrava stopala

Cipele za svakodnevno nošenje treba da budu udobne, da odgovaraju veličini i potpunosti. Đon treba da se savije, a na pravom mestu - duž linije ispod prstiju. Sigurna visina potpetice je 2–4 cm, a visoke potpetice ne bi trebalo da nosite duže od 2–3 sata. Preporuka lekara je i da što je češće moguće hodate bosi, napravite umirujuću kupku za stopala, masirate ih posebnom hidratantnom ili hranljivom kremom za stopala. Ne bi bilo loše ni da radite vežbe za jačanje mišića stopala, one će pomoći da rešite niz problema, ravna stopala i smanjenu pokretljivost zglobova, ojačati ligamente (visoke potpetice su veliki rizik da uvrnete nogu i dobijete istegnuće bočnih ligamenata).

Šta raditi ako su simptomi zabrinjavajući

Nepravilan položaj prstiju, problemi sa venama, bol i otok - sve je to razlog da se obratite lekaru. Specijalisti za stopala - ortopedi i pedijatri - proceniće stanje stopala, donjih ekstremiteta i celokupnog mišićno-koštanog sistema. Možda su glavni izvori problema sa stopalima slabost mišića i izloženost prekomernom opterećenju, a u jednu od najefikasnijih terapija spada upotreba specijalnih ortopedskih uložaka.