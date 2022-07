HVALI SE NAJJEZIVIJIM PIRSINGOM, NAJEŽI SE SVAKO KO POGLEDA: Lekari upozorili na opasnost - KO JE pristao da joj uradi?!

Devojka je postala popularna zahvaljujući neobičnom pirsingu od kog prolazi jeza - ima minđušu na kapku.

Izvor: tiktok/@merdurh

Kako i sama kaže, hiljade pratilaca stekla je kada je objavila video u kom ponosno pokazuje pirsing. Ništa ne bi bilo tako neobično da nije reč o nezahvalnom mestu na kom ga je uradila - kapku.

I sami lekari se čude kako je neko pristao da joj probuši očni kapak, s obzirom na to da su posledice opasne i mogu biti katastrofalne. Kada je približila kameru i detaljno pokazala gde prolazi minđuša, brojni korisnici ostali su zbunjeni.

Svi je pitaju da li boli i kako uopšte funkcioniše.

"Kakav je osećaj kada trepćeš, zatvoriš oči?", "Ovo izgleda preosetljivo, hvata me jeza", "Da li te je bolelo?", "Vidiš li normalno u tom smeru?", glase samo neki od komentara.

Kako su njeni snimci postali viralni, oglasili su se i lekari, upozoravajući na opasnost koju ovaj pirsing nosi sa sobom. Kako kažu, pretpostavljaju da onaj ko je pristao da joj uradi ovo, sigurno nema licencu za rad.

"Nikad ne bismo pristali na pirsing očnih kapaka. To ne bi bilo etično", rekao je Ben Haris, suvlasnik studija u kom se radi pirsing.

"Ako stavljate iglu tako blizu svoje očne jabučice, to je rizična igra. Gde god je to učinila, malo je verovatno da je to mesto imalo licencu za poslovanje", naveli su lekari iz Londona.

Haris smatra da, kao i lekari i stomatolozi koji koriste uređaj za uništavanje bakterija i virusa na hirurškim instrumentima, profesionalci za pirsinge moraju da imaju takve uređaje u svojim studijima.

"Pirsing je otvorena rana dok na kraju ne zaceli. Ova žena vrlo lako može da dobije infekciju oka, komad metala bi mogao da joj ogrebe rožnjaču i potom neće moći da zatvoriti oko", rekao je.

Pogledajte snimak: