ZAŠTO IMA TOLIKO 30+ NEUDATIH DEVOJAKA?: Muškarac napravio HAOS pitanjem! "Ti bi im dao prvog JADU i slao da rađaju!"

Muškarac iz Hrvatske podigao buru pitanjem zašto je toliko devojaka starijih od 30 godina neudato, izbila neviđena svađa!

Jedan muškarac iz Hrvatske postavio je na forumu Reddit pitanje oko kojeg se podigla velika bura.

"Zašto ima toliko 30+ neudatih devojaka? Imam utisak kao da ih je sve više i kao da im budućnost nije najsvetlija? Da li biste oženili devojku tih godina, nakon što znate da je već bila u nekoliko veza, a da ne brojimo koliko je tek imala avantura?", upitao je on, a ova tema je izazvala burne reakcije.

Kakvo je to pitanje?

Najpre je jedna žena započela raspravu sa njim.

"Zašto im budućnost nije najsvetlija? Zašto se takođe ne pitaš kako to da ima sve više 30+ neoženjenih momaka i zašto njihova budućnost nije najsvetlija? Prosečna starost stupanja u brak je iznad 30 godina! Mislim da ne shvataš da na svaku neudatu ženu imaš i neoženjenog muškarca, možda čak i malo više, pošto se ipak rađa više muške dece. Nego, još mi nisi objasnio zašto misliš da njihova budućnost nije svetla i zašto nisi jednako brižan za muškarce?"

Muškarac je odgovorio da je "brižan i za muškarce, ali muškarci ne rađaju".

"Shvataš li? Niko ne voli stare devojke, ne znam zašto ti je to toliko teško da prihvatiš. Nije privlačno, a i odaje utisak da nešto nije u redu s tom devojkom kad se već nije skrasila", dodao je on.

"Ne, mislim da ne shvatam. Zašto se brineš hoće li rađati neko ko nije s tobom u vezi i zašto misliš da to ima veze sa svetlinom njihove budućnosti?", pitala ga je, a onda se nadovezala i druga žena.

"Evo, rekao je. Ispada da po njemu ne možemo biti srećne ako nemamo budućnost kakvu je on zacrtao za nas."

One nisu jedine koje su bile šokirane izjavama ovog muškarca, pa su se komentari samo nizali.

"Zašto im budućnost ne bi bila najsvetlija? Zato što im je manja šansa da imaju dete? Najsrećniji stariji ljudi koje ja znam u životu su ljudi bez dece. To je anegdotalno iskustvo, ali reći da to uopšte nije moguće je kompletna piz*arija".

"Ti si notorni idiot i to je sve što ću ti reći jer trenutno nemam volje da komentarišem ovako primitivne i zatucane stavove", poručila mu je jedna žena.

Žene više ne zavise od muškaraca

Jedna korisnica Reddita iznela je svoj stav, objasnivši da su sada druga vremena, te da žene više ne zavise od muškaraca.

"Super mi je kako je polazna tačka da muškarci biraju koga će ženiti, dok žene 30+ treba da budu srećne ako ih neko uopšte pogleda. Sunce milo, ne zavisimo više od muškaraca i ne udaje nam se za kretene koje treba odgajati jer njihova majka očito u dvadesetima to nije znala da uradi kako treba. Mislim da ne možeš da zamisliš kako nam je puna kapa svega kad smo radije same, nego da moram da crtam nekome da odradi neki kućni posao".

Druga forumašica mu je objasnila da "ženama više nije najveći uspeh udati se za prvog koji je hoće samo zato da selo ne bi lajalo. Nije više bitno udati se".

"Samostalna žena od 30+ sa svim svojim vezama i avanturama je i dalje uglavnom stabilnija i pouzdanija od tipa od 30+ koji još uvek vrti ključem 'besnog auta', ganja jedva punoletne devojke (a može i pokoja maloletnica da prođe - neće on gledati ličnu kartu) i hvali se da može da popije gajbu piva za veče", dodala je.

Samo muškarci smeju da imaju avanture

"Samo muškarci smeju da imaju avanture. Žena mora da bude ponizna i čedna. I naravno udata da bi imala svetlu budućnost", prokomentarisala je jedna žena, a sa tim su saglasne i druge.

"Muškarci mogu ljubav da nađu i u pedesetoj, iako su već u braku s dvoje dece, ali žene su promiskuitetne jer su se usudile da imaju nekoliko veza prije braka."

Ne misle svi muškarci isto

Pored brojnih žena koje su odgovorile autoru ovog pitanja, javili su se i muškarci koji se ne slažu sa njim.

"Ima nas koje boli briga za broj partnera. Drugo, on priča o ženama u tridesetima, a broj deset mu je prevelik. Pod pretpostavkom da je žena prvi put imala nešto u dvadesetoj godini, to je jedan partner po godini. Po kojim merilima je to promiskuitetno? I treće, nije to poenta, nego se radi o kontroli toga što specifično žene rade. Ne smeta mu broj partnera muškaraca, niti se brine za muškarce, nego bi nametao ženama prvog jadu poput njega s kim bi zabrijale i onda ih slao da rađaju", poručio mu je jedan forumaš.

"Kakve tebe idiotarije muče. Imaš kompletno pogrešnu perspektivu o svemu ovome. Šta bih dao da mi devojka od 30+ pokaže sve te seksualne manevre koje je naučila tokom tih avantura kako ih navodiš. To ti je kao da uzimaš polovni Aston Martin. Znaš da nisi prvi, ali zar te stvarno briga? Zašto se ne bi opustio i uživao u vožnji", upitao ga je drugi muškarac.