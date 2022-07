NATAŠA SE DROGIRALA I BILA BESKUĆNICA, A DANAS JE PUNA PARA I UZOR MNOGIMA: Otkrila je kako je uspela da promeni život!

Žena koja je zbog droge završila na ulici otkriva kako je potpuno promenila svoj život - danas živi na visokoj nozi i mnogima je uzor!

Nataša Gracijano iz Los Anđelesa nekad je bila beskućnica, imala je problema sa drogom, a onda je potpuno transformisala svoj život i danas je mnogima uzor.

Ova žena je prevazišla svoje životne probleme i postala jedna od najuspešnijih motivacionih govornika u SAD-u, a danas je srećno udata, živi u luksuznoj kući i uopšte, na visokoj nozi.

Natašu na Instagramu prati 11 miliona ljudi, sa kojima deli pozitivne misli i korisne savete, a ranije se drogirala, zbog čega je ostala bez novca i kuće. Tada je, kako kaže, udarila o dno u emocionalnom, fizičkom i finansijskom smislu.

"Nekada sam bila švorca, beskućnica, drogirala sam se. Osećala sam se bezvredno, imala sam suicidne misli, udarila sam o dno. Tada sam shvatila da moram da promenim svoj život, ne samo zbog sebe, već i zbog svog sina. Znala sam da želim da budem uspešna, da želim da budem uzor svom sinu i drugima", priseća se ona.

Sada zarađuje milione putujući svetom i držeći motivacione govore i pomažući drugima da promene svoje misli i stav.

"Čim sam otvorila svoj um i počela da mislim pozitivno, moj život se poboljšao. Tada sam odlučila da se pozabavim svojim načinom razmišljanja koji će mi pomoći da izađem iz dugova i stvorim multimilionersko carstvo. Bila sam sama, a sada sam udata za čoveka svog života, bila sam bolesna, ali uspela sam da se izlečim. Koristeći ovaj metod, pomogla sam hiljadama ljudi da poboljšaju svoje živote i moja misija je da pomognem ljudima da budu srećniji!", kaže Nataša.

Za sve one koji su u potrazi za ljubavlju, bogatstvo, srećom, ona ima sjajan savet. Da biste našli ljubav, napišite na papir 100 stvari koje želite od svog partnera iz snova, uključujući deset stvari koje se tiču izgleda. Zatim dajte sebi ocenu do deset – sve manje od osam znači da treba da poradite na tome, poručuje Nataša.

"Radila sam na sebi da bih postala ljubazna, darežljiva osoba kakvu sam želela da privučem", ističe motivaciona govornica.

Ova mama kaže da je veoma ponosna na to što pomaže drugima da reše svoje probleme i to smatra svojim uspehom. Ona takođe smatra da bi ljudi trebalo da izbace negativne misli poput "ne mogu to da priuštim" ili "nemam novca".

"Kada mislimo negativno o novcu, pravimo finansijsku blokadu i novac nam ne dolazi. Ako želimo da brzo promenimo svoje finansijsko stanje, moramo da promenimo svoja unutrašnja uverenja i reči. Da bismo poboljšali svoj život generalno, moramo da razumemo da mi kontrolišemo svoju realnost. Zapamtite da je sve privremeno, i dobro i loše. Kada stvari ne idu kako treba, setite se da će proći – ništa ne traje večno! Trenirajte svoj um da ostane pozitivan!", poručuje Nataša za kraj.