SMRŠALA JE 76 KILOGRAMA I SADA PROŽIVLJAVA NOĆNU MORU: Pola kose mi je opalo, ne puštaju me u klubove, a momci... (FOTO)

Mia je smršala neverovatnih 76 kilograma, pa otkrila sa čime se sada suočava!

Izvor: TikTok/Screenshot/miasophdunn

Devojka po imenu Mia Dan bila je veoma gojazna, ali je uspela da promeni svoj život i smrša neverovatnih 76 kilograma!

Uprkos tome što je značajno mršavija i oseća se daleko bolje u svojoj koži, ova 23-godišnja devojka kaže da nakon mršavljenja ne ide sve baš glatko kako biste mislili.

Ona je u seriji videa koje je objavila na TikToku otkrila promene sa kojima je suočena sada, kada je proces mršavljenja završen.

"Napijem se od jednog pića, mnogo mi je hladnije, imam opuštenu kožu svuda", kaže Mia na početku.

"Pola kose mi je opalo", dodaje, pa ističe da fizički efekti nisu jedino što se kod nje promenilo nakon što je skinula 76 kilograma!

Ona je otkrila da sada često dobija poruke od raznih ljudi, koji joj između ostalog pišu da je "sada mnogo lepša" i da je "neprepoznatljiva jer je ranije bila ogromna".

Ni tu nije kraj promenama sa kojima se Mia suočava – dešavalo joj se da je ne puste da uđe u klub jer ne veruju da je ona ista devojka koja se nalazi na fotografiji u ličnoj karti.

"Nisu me puštali da uđem u klubove jer ne veruju da sam to ja", kaže Mia, koja ističe da je primetno i da se muškarci sada drugačije ophode prema njoj: "Mnogo su finiji prema meni i više me poštuju".

Mnogi su u komentarima zahvalili ovoj devojci što je podelila svoja iskustva, a neke dame su se pronašle u tome.

"Tužno je da se muškarci sada drugačije ponašaju prema tebi nego kada si bila deblja", "Kao debelu ženu, to me najviše plaši – da smršam, a onda ljudi iznenada postanu finiji prema meni".

Devojka koja je takođe dosta smršala istakla je da je redovno zaustavljaju na pasoškoj kontroli jer je neprepoznatljiva, a neki dodaju i da je "neverovatno koliko su ljudi plitki" pa se drugačije ponašaju prema mršavijim devojkama.