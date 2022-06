ZBOG DEBLJINE ME PITAJU DA LI JE MOJ MUŽ GLUMAC: Njihova ljubav mnogima smeta, ali ona brzo svima zapuši usta! (FOTO)

Žena odgovorila ljudima koji komentarišu da je njen muž "plaćeni glumac" samo zato što je ona mnogo deblja od njega!

Izvor: TikTok/Screenshot/aliciamccarvell

Neki ljudi imaju ružnu naviku da komentarišu izgled parova, poredeći ko je lepši, zgodniji, deblji, mršaviji od dvoje partnera u vezi i ko je tu "ubo premiju". U internet eri, takve komentare ostavljaju i na društvenim mrežama, pa se tako korisnici TikToka po imenu Ališa Mekarvel smučilo da je ljudi pitaju da li je njen muž plaćeni glumac, tj. da li joj samo glumi muža, a sve zbog toga što je on mišićav, dok ona ima višak kilograma!

Snimci i fotografije koje objavljuje ovaj zaljubljeni par očito su mnogima trn u oku, pa su tako, kada je nedavno objavila video u kojima njih dvoje poziraju umotani u peškire, dobila komentar: "Je l’ ovo plaćeni glumac?". Ališa, međutim nije želela da prećuti, pa je uzvratila: "Ti si neplaćeni komentator".

Neki su je branili rečima da je muž verovatno sa njom jer je "ona fina žena koja ga tretira kao kralja, prava ljubav", ali tu nije kraj onim lošim komentarima.

ZBOG DEBLJINE ME PITAJU DA LI JE MOJ MUŽ GLUMAC: Njihova ljubav mnogima smeta, ali ona brzo svima zapuši usta!

"Mnogi od vas neće da kažu šta stvarno misle", napisala je jedna devojka, na šta joj je Ališa brz odgovorila. "Reci, Džulisa, sačekaću".

Ruku na srce, nisu svi komentari negativni, pa tako pojedini ističu da se iz "načina na koji je gleda" vidi da je voli.

Ališa je ranije objavila i video u kojem je otkrila najužasnija pitanja koja dobija zbog veze sa čovekom koji je "više fit" od nje.

Na primer, mnogi je pitaju da li brine da će je prevariti sa nekom zgodnijom, na šta ona poručuje da je to "ni najmanje ne brine". Zatim, nagađaju da je on sa njom zato što ona zarađuje, ali Ališa im odgovora da njen muž "zarađuje svoj novac".

Nije to sve, pitali su je i da li je muž tera da ide u teretanu, ali ona odsečno poručuje: "On me ne tera da radim bilo šta".

Na kraju, rekla je svima da brinu o svojim vezama, umesto da pokušavaju da upropaste njenu sreću sa mužem.