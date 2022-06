DOKTOR ME POGLEDAO I REKAO, ODMAH ZOVI ŽENU! Mislili da je virus, a otkazivali su mi svi ORGANI - ovo su bili simptomi

Pročitajte ispovest čoveka koji je imao upalu srčanog mišića, a lekari sve vreme pričali da je "samo" korona - završio na operaciji!

Izvor: Facebook/Bobby Goines

Bobi Gojns, otac troje dece, mislio je da "samo" ima koronu a završio je na operacionom stolu. Ugrađena mu je pumpa u srce jer su lekari pogrešno protumačili njegove simptome. Bobi je mlad čovek a zamalo da umre zbog upale srčanog mišića!

"Izložen sam koroni na proslavi Nove godine. Već prvi dan nakon slobodnih dana zbog praznika, sedeo sam za računarom i osetio simptome. Glava me je pakleno bolela, ali sam to pripisao činjenici da gledam previše u ekran. Ali te noći, probudio me je osećaj da se gušim. Nisam mogao da udahnem, borio sam se za vazduh. Ubrzo je stigla i visoka temperatura, kao i pozitivan rezultat PCR testa", rekao je on.

"Odlučio sam da napravim sebi karantin u radnoj sobi, da ne bih suprugu i troje male dece izložio virusu. Ali mi je postajalo sve gore. Već za 24 sata, imao sam bolove u grudima i groznu gorušicu. Kontaktirao sam lekara koji mi je rekao da je to sve od korone", rekao je Bobi.

Simptomi su bili čudni, i nije mogao sam da proceni šta mu je.

"Te noći, bolovi, kao da imam srčani udar. Oduzele su mi se noge, a stopala i šake su me peckali. Borio sam se da udahnem. Počeo sam da povraćam, iako jedva da sam jeo tog dana. Bio me je strah da probudim ženu, da me deca ne bi videla takvog. Pozvao sam telefonom Hitnu pomoć i odveli su me u bolnicu."

Izvor: Facebook/Bobby Goines

Urađeni su mu EKG, CT skener, ultrazvuk... I konačno su shvatili šta mu je.

"Doktor je ušao u ordinaciju i rekao mi da pozovem ženu telefonom. Srce mi se spustilo u pete, ne traže da pozoveš člana porodice ako je sve u redu. Stavio sam je na spikerfon i slušao doktora kako govori - srce vašeg muža ne radi kako treba. Za sada je OK ali nismo sigurni koliko će to potrajati", seća se on.

"U tom trenutku mi je broj otkucaja srca u mirovanju bio dvostruko veći od normalnog. Kao da sam trčao trku. Ništa nisam radio, a srce je lupalo kao ludo, ne mogu da dišem... Kasnije sam saznao da mi srce uopšte nije pumpalo krv kroz telo i da su mi se organi gasili. Hitno sam operisan i ugrađena mi je pumpa koja mi je spasla život", rekao je on.

"Oporavak je trajao duže od mesec dana, ležao sam u bolnici slab, nisam smeo da pozovem decu video pozivom da me ne bi videla u takvom stanju. Kada sam konačno bio malo bolje, došla su da me posete. Pomislio sam, kakav je ovo blagoslov, desila mi se užasna stvar, ali sada sam dobro", rekao je on.

Za kraj, ima savete koje svakome prepričava.

"Nikada ne ignorišite neki neočekivani ili abnormalni osećaj u telu. Svaki simptom je znak koji vam telo šalje da nešto nije u redu", rekao je Bobi.