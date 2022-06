4 ZNAKA HOROSKOPA IMAJU NAJVIŠE SREĆE S PARAMA: Novac se za njih lijepi kao magnet, nikad neće biti švorc!

Četiri znaka Zodijaka ne moraju da brinu o finansijskoj situaciji – za njih se pare lijepe šta god da rade!

Izvor: YouTube/screenshot/Jennifer Lopez

Možda novac nije najvažnija stvar na svijetu, ali vam je i te kako potreban da biste živjeli. On je i izvor brojnih briga za mnoge, ali ako je vjerovati horoskopu, četiri znaka Zodijaka ne moraju da brinu – za njih se pare lijepe i nikada neće biti švorc!

Ovan

Novac i bogatstvo im jednostavno stižu sa svih strana, a ljudi rođeni u ovom znaku skoro nikada nisu bez para i zbog toga što vole da rade. Doduše, vole i da troše jednakom brzinom kako im novac stiže...

U svakom slučaju, uvijek nalaze neke nove načine da zarade, a najbolje od svega je što se usput zabavljaju koliko god mogu – svaka čast!

Bik

Za njih se uglavnom kaže da "umiju s novcem" jer poštuju trudi i rad koji ulažu da zarade. Prirodno su uporni, strpljivi i marljivi, pa nije ni čudo što su jedan od najuspješnijih znakova horoskopa kada je riječ o zaradi.

Lav

Lavovi vole da uživaju u finim, skupocjenim stvarima, a pošto vole ekstravaganciju, ponekad previše naglo troše pare. Dobra stvar je, međutim, što oni imaju sklonost da razmišljaju dugoročno, pa tako uvijek imaju plan kako i da potroše, ali i da zarade.

Škorpija

Osobe rođene u znaku Škorpije imaju prirodan dar da pomoću svojih veština nalaze načine da zarade. Oni se vode strašću i intuicijom da bi došli do novca, i to im najčešće uspijeva. Škorpije inače vole novac jer žele da budu dominantne, te je to jedan od načina da ostvare svoj cilj.