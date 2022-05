UBRIZGAVA ANESTETIK, PRIMETITE UBOD TEK KADA OTEKNE: Profesor Tomanović objasnio da li je ujed muve KLINTONKE opasan!

Svi su čuli za muvu klintonku, neki čak i osetili kako boli mesto uboda, a profesor sa Biološkog fakulteta otkriva da li je ovaj insekt opasan.

Muva klintonka zapravo je crna mušica, koja i te kako može da ubode, posle čega se javljaju veliki otoci. Ubod ovog insekta može da bude opasan za pojedine grupe ljudi, a sve o tome je u Jutarnjem programu na TV Prva objasnio profesor Biološkog fakulteta u Beogradu Željko Tomanović.

"Radi se o insektima čiji je stručni naziv simulide, nema neki narodni naziv, ali crne mušice, to bi bio bukvalni prevod. U nekim godinama se zaista namnože, srodne su komarcima, hrane se krvlju, veličine su par milimetara i ’99. ih je bilo puno, pa eto zbog toga taj naziv", započeo je profesor priču, pa izneo detalje o njihovom ubodu.

"Ovi insekti kada se hrane, bodu vas, ubrizgaju anestetik, tako da vi ne osetite da se ona hrani, kod komaraca je drugačije, odmah osetite, oterate ga, a ovde ne, tek kasnije osetite svrab. Kod osetljivijih osoba, dijabetičara i nekih osetljivijih grupa zaista može doći do velikog otoka, crvenila, to može izgledati malo dramatično. U stvari je problem ta njihova pljuvačka, sastav njihove pljuvačke izaziva neke alergijske reakcije, u nekim ekstremnim slučajevima može doći do temperature, groznice... U tim ekstremnim slučajevima se treba javiti lekaru, ali to se nekada zaista dešava. Ali one ne prenose nikakve bolesti na ljude, bar ove vrste koje žive na Balkanu, u Evropi".

Profesor Tomanović pojasnio je i šta je najbolja zaštita od uboda ovih "nezgodnih" insekata.

"Ubadaju uglavnom od kolena na dole i ispod laktova, zaštita su dugi rukavi i duge nogavice, naročito pored vode jer one tu polažu jaja. Tretiranje komaraca takođe smanjuje njihovu brojnost", zaključio je.