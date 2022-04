JEDNU NAMIRNICU OBAVEZNO JEDITE UZ JAJA: Nutricionistkinja otkrila šta nam radi TEŠKA HRANA i kako da očistite organizam

Nutricionistkinja Branka Mirković dala je savete kako da očistite organizam posle prazničnog prejedanja, ali i kako da iskoristite preostala uskršnja jaja.

Uskršnji praznici se, tradicionalno, proslavljaju u krugu porodice, što pored kucanja uskršnjim jajima podrazumeva i uživanje u bogatoj gozbi. Ukoliko ste preterali u unosu hrane, kao što većina jeste, nutricionistkinja Branka Mirković je u emisiji 150 minuta na TV Prva dala savete šta da jedete nakon toga kako biste detoksikovali organizam.

"Čorbice i potaže od povrća, bez mnogo masnoća, čak mogu i bez masnoće, osnova da bude tikvica jer tikvica jako dobro sve to upija i daje gustinu. Dakle, ne moramo da je zapržimo da dodajemo još nešto, i u to možemo da dodamo spanaća ili bilo koje drugo povrće, to je preporuka da bi se očistio organizam".

S obzirom na to da mnogi ofarbaju više jaja nego što im je potrebno, nutricionistkinja je dala predlog i kako ih iskoristiti nakon Uskrsa.

"Jaja mogu veoma lepo da se iskoriste, ako su puknuta treba ih držati u frižideru ili ih oguliti, duže ostaju oguljena nego u ljusci i onda možemo da ih upotrebimo na različite načine. Pravi se i krompir salata sa jajima, punjena jaja, rolat, ali prave se i musake, to se veoma retko kod nas radi, ali u svetu se vrlo koristi, musaka pa umesto mesa se stavljaju jaja. To su sve dobri načini da to iskoristimo, a možemo naravno da pravimo i paštetu od jaja, sve se dobro izmuti. Tu koristiti mladi luk jer onda se lakše i bolje vare, mladi luk mora da bude prisutan".

Savet nutricionistkinje Mirković je da ne jedete više od dva do tri jaja dnevno, a ima predlog i kako da se ne prejedete kada sednete za bogatu trpezu.

"Ako idete po zalogaj od svega, onda stavljajte po zalogaj od svega u tanjir, da imate vizuelan utisak koliko je jer vam stomak svakako neće odgovoriti pošto uglavnom jedemo očima, to psihološko jedenje, uživamo, opuštamo se ili uzmite pa samo izaberite samo ono što želite da jedete i opet stavite na tanjir. Tanjir nam je neka psihološka ograda, a postoji i sutra, postoji i uveče, malo napravite pauzu, pa nastavite".

Jaja, salate, meso, kolači, samo su neke od namirnica koje se nađu na većini uskršnjih trpeza u Srbiji. Nije lako kontrolisati se kada se sve to nađe ispred nas, a Mirković je objasnila kako teška hrana utiče na naš organizam.

"Krv se kako narod kaže sjuri u stomak na varenje i onda ostanu periferni krvni sudovi bez krvi i naravno, manje razmišljamo, mozak manje razmišlja, više stomakom i može dovesti do ozbiljnih problema. Za mlade i zdrave ljude to nije preveliko opterećenje, ali svi oni koji imaju neke akutne ili hronične bolesti ili imaju već neke godine, treba da budu ozbiljni kada jedu, a to podrazumeva da ne preteruju".

Nutricionistkinja je istakla da je našem organizmu potrebno četiri dana da se oporavi posle prejedanja, zato je njen savet da za Prvi maj, koji Srbi tradicionalno provode u prirodi, uz mnoštvo hrane, izbegnete novo prejedanje.

"Idite u prirodu, šetajte se, družite se, krećite se da bismo izbacili sve ovo što smo jeli. Malo roštilja i neke salate i neka bude to to. Puno salate treba jesti, rotkvice, mladi luk, zelena salata, puno povrća, voća i pomalo roštilja, Prvi maj je vezan za roštilj".

Ona je objasnila da hrana nakon obroka, ako u njoj ima mesa, ostaje u stomaku oko četiri sata, zato je važno praviti razmake između obroka.

"Ako vi jedete jedno na drugo, posle dva sata ponovo jedete, ta hrana se pomeša, ova nije svarena, ova tek ulazi, možemo da napravimo ozbiljne probleme. Jesti, odmoriti četiri-pet sati, pa jesti opet, to bi bilo dobro ako želimo svom telu dobro. Mnogo jedemo u obroku, ali i dugačko jedemo, ne prekidamo, to je najveći problem, sednemo pa šest sati jedemo zaredom i to ne valja za stomak", upozorava Mirković.