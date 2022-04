NEDELJNI HOROSKOP: Lavu neko podmeće nogu, Škorpiji je nedelja u znaku ljubavi, Jarcu stiže novac, a vama?

Pročitajte šta vas očekuje u periodu od 18. do 24. aprila!

Izvor: YouTube/Screenshot/TV Land

Ovan

Nedelju započnite radeći nešto što volite – ugodite sebi na svaki način. Osjećate se sjajno, a moguće su i neke nove poslovne ponude i finansijska dobit. Ipak, sačekajte malo sa donošenjem odluka i potpisivanje ugovora, ostavite to za sledeću nedelju. U vezi vam smeta što ste upali u rutinu, pa bi bilo najbolje da razmislite kako da to promijenite. Zdravlje vam je odlično. Najbolji dani su vam utorak i subota.

Bik

Iako trenutno imate dovoljno novca, vi ste uvek pomalo zabrinuti za finansijsku situaciju. Dozvolite sebi da se malo opustite i kupite nešto što odavno želite. Na poslu je situacija dobra, nemate razloga za brigu. U ljubavi vas očekuju neka prijatna iznenađenja. Kada je zdravlje u pitanju, moguća je glavobolja. Najbolji dani su vam četvrtak i nedelja.

Blizanci

Iako to nikada ne biste priznali, teško vam je da prihvatite da ljudi imaju mišljenje koje se razlikuje od vašeg i uporno pokušavate da ih privolite na svoju stranu. Ove nedelje će vam to donijeti previše stresa, odustanite. Budite spremni na saradnju sa kolegama, to je recept za uspjeh ove nedelje. Partner vam je podrška u svemu, ne uzimate to zdravo za gotovo. Pijte više tečnosti. Najbolji dani su vam srijeda i petak.

Rak

Pretrpani ste obavezama, ali to vas ne sprječava da budete sjajno raspoloženi. Imaćete dosta prilika za druženje, a slobodni i za upoznavanje sa nekim u koga bi mogli da se zaljube. Poboljšava se i finansijska situacija, budite darežljivi i prema ljudima koje volite. Kada je zdravlje u pitanju, potrudite se da budete fizički aktivniji. Najbolji dani su vam petak i subota.

Lav

Na poslu je prilično napeta atmosfera, moguće da neko pokušava da vas okrivi za nešto što nema veze sa vama. Ali, vi to nećete dopustiti tek tako, trudićete se na sve načine da otkrijete istinu, a uz pomoć jedne starije ženske osobe ćete i uspjeti. To što ste naporno radili će vam se uskoro isplatiti, budite strpljivi. U ljubavi je sve u redu, uživate u zajedničkim trenucima. Osjećate se dobro, ali je važno da nađete način da se oslobodite stresa. Najbolji dani za vas su ponedeljak i četvrtak.

Djevica

Neumorni ste i koliko god obaveza da imate, sve ih obavljate uspješno i sa lakoćom. Očekuje vas napredak u svakom smislu, vaš trud neće biti neprimjećen. Između vas i partnera ove nedelje vlada neviđena privlačnost, ali i pored toga neko pokušava da privuče vašu pažnju. Skloni ste gojenju, povedite više računa o ishrani. Najbolji dani su vam srijeda i nedelja.

Vaga

Kolege na poslu previše zahtjevaju od vas, zato se ne trudite previše da im ugodite, uradite koliko možete. Prihvatite činjenicu da ne možete uvijek svima da izađete u susret. Ne budite previše oštri prema partneru, izbjegavajte svađe. Kada je riječ o zdravlju, moguća je nervoza, pa će vam prijati da vreme provedete u prirodi, na svježem vazduhu. Najbolji dani za vas su ponedeljak i petak.

Škorpija

Ova nedelja će za vas biti u znaku ljubavi! Partner i vi uživate u iskazivanju emocija jedno prema drugom, razgovarate o svemu i to samo produbljuje vaš odnos. Slobodni, ljubav je "iza ćoška", samo nemojte da sjedite kod kuće čekajući je. Na poslu vas očekuje nekoliko izazova, ali srećom, vi znate kako da pobijedite u takvim okolnostima. Zdravlje vam je sjajno, idite preventivno kod zubara. Najbolji dani su vam srijeda i nedelja.

Strijelac

Imate dosta poziva za druženje ove nedelje, ali vi biste najradije podigli zid i uživali u samoći. Vama je jasno da samoća nije isto što i usamljenost, već vam prosto prija da se posvetite sebi. Moguć je iznenadni susret sa nekim od bivših partnera što vam neće biti baš prijatno, ali iznenađenje sadašnjeg partnera će sve popraviti. Kada je riječ o zdravlju, mogući su manji problemi sa varenjem, izbjegavajte slatkiše. Najbolji dani ove nedelje su vam utorak i petak.

Jarac

Već duže vrijeme ste zatrpani obavezama, a čini se da ni ova nedelja neće biti izuzetak. Dobra stvar je da je vaša kreativnost veoma izražena, pa ćete sve lako obaviti, a očekuje vas i značajan priliv novca. Magnet ste za pažnju suprotnog pola, a ako ste u vezi, to vašem partneru neće baš prijati. Zdravlje vam je dobro, ali ste skloni gojenju, ne prejedajte se. Najbolji dani su vam utorak i četvrtak.

Vodolija

Ove nedelje ste spremni da udovoljite svakoj svojoj želji, pa čak možda i da pretjerate u tome. S obzirom na to da ćete na poslu biti pod stresom, možda je i dobro da ispunjavate sebi želje kako biste se opustili. Slobodne Vodolije će "baciti oko" na novog kolegu/koleginicu, a zauzeti uživaju u osjećaju da vole i da su voljeni. Zdravlje vam je odlično, samo vam je potrebno više odmora. Najbolji dani za vas su ponedeljak i subota.

Ribe

Zvijezde vam donose krupne promjene ove nedelje, život će vam se potpuno preokrenuti! Ako treba da donesete važne odluke, vjerujte svojoj intuiciji, neće vas prevariti. U ljubavi su moguće manje nesuglasice, ne dozvolite da neka sitnica preraste u veliku svađu. Moguće su manje tegobe sa očima, prekontrolišite vid. Najbolji dani ove nedelje su vam četvrtak i petak.