GROZNO - KUPILA STAN I POKAZALA PRIZOR KOJI JE ZATEKLA: "Ovo je toliko odvratno da ne bih pipnula ni zaštitnim odelom!"

Kada je vlasnica stana pokazala šta je pronašla posle boravka bivših stanara, svi su se zgadili.

Izvor: TikTok/Screenshot/@ourcheaphome

Bez obzira da li se selite prvi ili deseti put, jedno vas uvek čeka: čišćenje. Postoji mnogo negativnih iskustava, a to najbolje znaju oni koji izdaju stanove i koji redovno ispraćaju svoje stanare.

Ovoga puta, postao je viralan video u kom žena pokazuje sa čime se suočila kada se doselila u stan.

Ona je na TikTok-u podelila kratki video u kom se može videti kako podiže tepih i ispod parketa pronalazi otvor. Saginje se i stavlja ruku unutra, a onda iz otvora vadi prljavo posuđe sa ostacima stare hrane.

Ovaj video se mnogima zgadio, a korisnici društvenih mreža su je pitali kako nije osetila miris ustajale hrane kada je razgledala stan. Žena je istakla da se ništa nije osećalo, a da je otvor u parketu videla slučajno.

Naravno, ovo je naišlo na niz negativnih komentara.

"Nije samo to odvratno, cela kuća je odvratna! Tepih je jako prljav, a zidovi su doslovno žuti", "Ovo je tako grozno da mi se čini da bi to mogao da napravi samo tinejdžer kojem se nije dalo da opere sudove", "Hrabri ste, ja to ne bih dirala bez zaštitnog odela, a pogotovo ne bez rukavica!", "Mislite da su znali da su sudovi tamo i namerno ga ostavili? Kako to uopšte komentarisati...", glasili su samo neki od komentara.

