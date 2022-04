ASTROLOG OTKRIO ŠTA NAS OČEKUJE OVE NEDELJE: Redak fenomen počinje sutra u 16.45 h, PARE ĆE PLJUŠTATI!

Astrolog Dušan Veličković otkrio je šta donosi nedeljni horoskop svim znakovima Zodijaka!

Izvor: TV Prva / screenshot

Šta nas ove nedelje očekujue na polju karijere, ljubavi i zdravlja, kao i svakog ponedeljka otkrio je astrolog Dušan Veličković u emisiji "150 minuta" na TV Prva.

On je još jednom naglasio da je sutra astrološki fenomen koji se ekstremno retko dešava, a to je da su Neptun i Jupiter, dva boga mora na istom stepenu u Ribama. Tada se dešava da se ljudi žale da ne mogu da spavaju, jedan veoma moćan aspekt koji se poslednji put desio 17. marta 1856. godine! Počinje tačno u 16.45 h, a Veličković kaže da kada to "preživimo", očekuje nas jedan veliki blagoslov!

A kakva je sada situacija?

"Sada je Merkur je ušao u Bika, što znači da je povoljan period za biznis, za potpisivanje ugovora. Prve pare počinju da kaplju, to znači da treba da se okrenete poslu, zaradi!"

Šta to znači za svaki znak Zodijaka?

"Ribe će imati obilje ideja, pojačava im se šarm i može da im pomogne kad je posao u pitanju. Ovo će kod njih biti najizraženije - novi posao, posebno za one koji su se umorili na starom i čeznu za promenama. Ovnu će ovaj aspekt da donese pare, a posebno ako se bave informatikom, Internetom, nekim kreativnim zanimanjima, trgovinom i ta zarada će doći preko prijatelja", kaže Veličković.

"Povoljan položaj Bikovima za posao i pare, blistaće od ideja i lako će realizovati sve. Blizancima će ovo takođe biti dobar period za posao, oni su najinteligentniji znak i ako ovu poziciju na pravi način pretoče u karijeru, to će biti fenomenalno! Rakovima je period dobar ako traže rešenje, znaće šta da ne rade. Oni koji planiraju inostranstvo, ovaj period im je odličan. Lavovima je ovaj period posebno dobar za potpisivanje ugovora, ako planiraju da se venčaju ili sklope neki ortakluk. Oni bi takođe mogli preko nekog drugog da zatvore i reše neke svoje finansijske probleme", ističe Veličković.

Merkur u Biku i naglašene finansije odraziće se i na druge znakove Zodijaka.

"Devicama je sve u kući braka i mogle bi ovih dana na najneobičnijem mestu da nađu osobu za sebe, koja će im 'zagolicati' srce. Vagama je ovaj fenomem u kući posla, pa ako se bave skupim tečnostima, alkoholom i trgovinom, mogli bi da avanzuju. Ovaj period im je dobar za priliv para 'od srećnih okolnosti'", kaže astrolog.

"Škorpije će završiti neki svoj problemčić, ovaj fenomen im se dešava u kući ljubavi, sreće, dece i jednostavno će da blistaju. Strelčevi kreću u nove akcije, fenomen im je u polju nekretnina, mogu da uđu u kredit ili započnu posao radi sticanja nekretnina. Jarčevima se ovaj fenomen nalazi u kući trgovine, a ovaj period je dobar za nova učenja i novac. Ali, ne smeju da budu alavi i nekim ilegalnim načinima du dođu do novca, jer u suptotnom će imati veću štetu od koristi. Vodolijama se pojačava kreativnost, partnerske veze će im pomoći da realizuju svoj cilj koji još uvek nije posao, već je na nivou ideja koje se razrađuju. Ovaj fenomen im je u kući novca, tako da mogu da očekuju neke pare o kojima uopšte nisu razmišljali i na neke neobične načine", zaključio je astrolog.

Kako su vam zvezde danas naklonjene? Saveti naših astrologa za zdravlje, ljubav i posao vas čekaju svakog dana na Viberu. PRIJAVITE SE OVDE.