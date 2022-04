MALTRETIRALI SU ME U ŠKOLI JER NE MOGU DA SE NASMEJEM! Zbog retkog poremećaja prošla PAKAO - "Želela sam da budem mrtva"

Devojka, koja boluje od retkog poremećaja, nekoliko puta je pokušala sebi da oduzme život jer nije mogla da se nasmeje.

Izvor: Instagram/taylaclement/printscreen

Danas je motivacioni govornik i Instagram zvezda, a nekada je trpela maltretiranje u školi. Tajla Klement (24) sa Novog Zelanda, ima redak neurološki poremećaj, koji pogađa jednu u četiri miliona osoba.

Ona je rođena sa Mebijusovim sindromom zbog kojeg ne može da pomera oči u stranu, ne može da podigne obrve, gornju usnu, niti da se nasmeje. Ovaj sindrom karakterišu mišići lica koji se koriste za kontrolu izraza lica i pokreta očiju, a koji postaju oslabljeni ili paralizovani.

Za ovo retko neurološko stanje ne postoji lek, ali se simptomi mogu ublažiti.

"Nije uvek bilo lako. Provela sam mnogo godina mrzeći svoj osmeh, želeći da imam 'normalan' osmeh, želeći da jednostavno ne postojim jer je to izgledalo lakše nego da sam živa, ali nekim čudom sam još uvek ovde", rekla je Tajla.

Iako je gubila samopouzdanje jer je bila maltretirana u školi, Tajla ističe da danas veruje da je "rođena da se ističe".

"Sada znam da je to tako. Rođena sam da pravim razliku u ovom svetu i znam to svim srcem. Moj sindrom i nesposobnost da se osmehnem je najveći poklon koji sam ikada mogla da dobijem. To mi je dozvolilo da pomognem i inspirišem toliko ljudi", rekla je ona.

Kada je imala 12 godina, Tajla je bila podvrgnuta operaciji reanimacije lica, sa ciljem da će povratiti neki dobrovoljni pokret. Ta procedura uključivala je transplantaciju mekog tkiva sa njenih butina na obe strane njenog lica.

Šest meseci nakon neuspele operacije, Tajla je počela da doživljava samoubilačke misli i završila je u bolnici.

"Čak su me i nastavnici tretirali drugačije. Ja bih bila jedina osoba sa podignutom rukom u razredu i učiteljica bi me samo pogledala, a zatim skrenula pogled i ne bi me podigla da postavim pitanje. Spisak se nastavlja, ali na mene su bacali ovčiju izmet, jurili niz brda, torbu bi mi ispraznili na pod", rekla je Tajla i dodala:

"Čak se sećam da sam na svoj 16. rođendan došla u školu tako uzbuđena, jer su ljudi uvek donosili balone i tortu i hranu za rođendan ljudi u grupi. Uvek bih donosila stvari za rođendan svih drugih, tako da sam bila uzbuđena što sam bila u centru pažnje, ali kada sam došla u školu, niko nije digao galamu oko mene. Dobila sam napola pojeden blok čokolade. Sve što se desilo je uticalo na moje samopouzdanje i samopoštovanje", objasnila je ona.

Kada je imala 18 godina, Tajla je imala dijagnozu teške kliničke depresije i anksioznosti sa disocijativnim napadima, zbog čega je šest puta pokušala samoubistvo.

Nakon mnorobrojnih terapija i bavljenja sportom, Tajla je danas zadovoljna svojim životom zbog kog je i postala motivacioni govornik.