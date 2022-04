SVEKRVA JE BILA KOD NAS U GOSTIMA, A ONDA ME POZVALA TELEFONOM: Nisam mogla da verujem šta mi je rekla!?

Žena šokirana nakon svekrvine izjave da joj se "slama srce što joj sin radi kućne poslove"!

Iako je danas nešto više muškaraca nego ranije koji učestvuju u kućnim poslovima, to i dalje nije uobičajeno. Jedna žena, međutim, nije imala problem sa svojim suprugom oko podele kućnih poslova, ali zato jeste sa njegovom majkom.

Neimenovana žena koja je svoju priču objavila na Redditu, udala se u decembru, a malo nakon toga su ona i suprug pozvali njegove roditelje da dođu na neko vreme kod njih.

Nije mnogo vremena prošlo, a svekrva je već počela da izražava svoje nezadovoljstvo dekoracijom u kući i organizacijom novopečenog bračnog para.

Žena je na početku pokušala da se obuzda i ignoriše kritike, ali stvari su se pogoršale kada je svekrva počela da joj prebacuje zbog toga što novopečeni mladoženja postavlja sto za ručak.

"Neprestano je upućivala suptilne kritike tokom ručka, govoreći kako ona može da me nauči da kuvam i da to što moj muž kuva privlači lošu sreću. Ja umem da kuvam, štaviše, ja sam ta koja priprema večeru za nas dvoje kada se vratim s posla i tada obavljam nedovršene kućne poslove", napisala je žena.

Kada je njen muž jednom prilikom uzeo metlu da pomete, majka mu je brže-bolje prišla, "kao detetu koje se igra vatrom" i počela da mete umesto njega.

"Za svaki minimalan posao u kući koji je obavljao dok je ona bila tu, ili bi gledala u mene sve dok ja ne preuzmem ili bi prošaputala njemu: ’Reci njoj da to uradi’", dodala je.

Nekoliko dana nakon što su svekar i svekrva otišli svojoj kući, žena je primila poziv od svoje svekrve, koja joj je rekla da joj se "slama srce što njen sin obavlja kućne poslove".

"Rekla mi je da je danima depresivna jer je on odgajan tako da nikada nije morao da obavlja kućne poslove dok je živeo sa majkom, a to što ga je videla da to radi joj je ’slomilo srce’".

Žena kaže da je iznenađena što je svekrva napravila dramu oko toga što njen sin obavlja kućne poslove i sada se pita da li bi ona trebalo da preuzme sve na sebe, barem kada svekar i svekrva dođu u goste.

Međutim, forumaši su je ubrzo uverili da u tome što on radi po kući nema ništa loše.

"Iskreno, mislim da treba da kažeš svekrvi da bez obzira na to što ga je ona odgajila tako da uvek zavisi od drugih, on je ipak sposobno ljudsko biće koje želi da bude partner, a ne teret", "nijedan roditelj ne treba da bude ponosan što nije naučio dete da vodi računa o sebi", samo su neki od komentara.