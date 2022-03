NOVA ODEĆA JE PUNA OTROVA, OBAVEZNO JE OPERITE: Stručnjaci otkrili koje opasnosti prete ako to ne uradite!

Stručnjaci su objasnili zašto je važno da uvek operete ovu odeću pre nošenja!

Izvor: bokan/Shutterstock.com

Mnogi misle da nema potrebe da peru tek kupljenu odeću, vodeći se idejom da joj ne treba pranje jer nije nošena. Međutim, stručnjaci upozoravaju biste zbog takve odluke mogli da imate problema sa kožom.

Li Džonson, vlasnik kompanije koja proizvodi odeću za muškarce, Old Bull Lee, objašnjava da je većina fabrika za proizvodnju odeće smeštene u urbanim industrijskim naseljima, gde je velika koncentracija ljudi, raznih fabrika i automobila.

On dodaje da je u takvim fabrikama "upitan kvalitet vazduha", jer u prostorije spolja ulaze brojni polutanti koji onda tu cirkulišu i "kače" se za materijale od kojih se pravi odeća.

"Mnogo industrijskih polutanata koji se nalaze u vazduhu lepe se za stvari koje se proizvode u toj fabrici. Do trenutka kada odeća stigne do vas, možda izgleda OK, ali na njoj se zapravo nalazi mnogo stvari koje ne vidite", upozorava Li Džonson.

Osim toga, on kaže da su opasne i određene hemikalije koje se koriste u procesu proizvodnje:

- Olovo, prilično čest sastojak mnogih pigmenata za bojenje u jarkim tonovima

- Formaldehid, poznati karcinogen koji je deo mnogih materijala koji se ne peglaju

- PFC, vodoodbojni materijal na bazi fluorougljenika

- Azo disperzivna boja, karcinogena sintetička boja koju koža lako upija i povezuje se sa kontaktnim dermatitisom.

Dermatolog dr Azadej Širazi upozorava da ljudi treba da budu oprezni i kada je u pitanju kinolin, koji se nalazi u poliesterskim materijalima, a koji može da uzrokuje alergijski kontaktni dermatitis.

Dermatolog dr Loreta Siraldo kaže da reakcija u kontaktu sa ovim hemikalijama ne mora da bude jako izražena – može se pojaviti osip, ali može da se javi i samo svrab sa blagim crvenilom ili hiperpigmentacija.

Dr Širazi kaže da nije lako uvek primetiti znake reakcije na hemikalije jer se obično ne javljaju odmah.

"Nećete ih primetiti prvi dan kada obučete novu odeću, obično se pojavljuje nekoliko dana kasnije i traje nedeljama".

Srećom, sve što treba da uradite da biste sprečili da do toga dođe je da operete novu odeću pre nošenja, a Li Džonson ističe da je najbolje da novu garderobu izvrnete pre pranja i operete je hladnom vodom, kako bi boja bila postojanija.