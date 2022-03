JASMINA SE ZALJUBILA U BESKUĆNIKA ISPRED SUPERMARKETA: Odbio je moj novac, a zbog njegovog gesta sam mu rodila DECU!

Želela je da pomogne beskućniku, a nije ni slutila da će danas sa njim imati dvoje dece.

Da neobične priče o ljubavi postoje, dokaz je Jasmina Grogan koja je na poseban način upoznala sadašnjeg supruga. Kada je, kao i svakog drugog dana, otišla u prodavnicu, ispred supermarketa ugledala je beskućnika kom je želela da pomogne.

Ponudila mu je novac, ali on nije želeo da prihvati. Naprotiv, po završetku kupovine, upitao ju je da li želi da joj pomogne sa kesama i ponese ih umesto nje.

"Jednog dana srela sam beskućnika kod supermarketa. Ponudila sam mu novac, ali on nije hteo da prihvati. Ušla sam u supermarket po namirnice, ali nisam mogla da prestanem da mislim na njega. Izašla sam napolje i pitala ga da li mogu ipak da mu pomognem nekako, ali on je odbio pomoć", započela je Jasmina i objasnila:

"Pitao me je da li meni treba pomoć oko nošenja cegera do taksija koji me je čekao. Rekla sam da mi treba. Pitala sam ga da li želi da mu donesem nešto za jelo. Bilo mu je prilično neprijatno, ali je ipak odgovorio potvrdno, pa smo izašli zajedno na večeru", ispričala je Jasmina.

Kako je rekla, na večeri su dugo razgovarali o njegovom životu, a kako bi ostali u kontaktu, Jasmina mu je kupila mobilni telefon.

"Ulepšali ste mi dan, hvala Vam puno na svemu, neverovatni ste. Ne mogu da prestanem da mislim na Vas", glasila je poruka Makauleja Murčieja koju je poslao Jasmini.

Kada mu je odgovorila da ne mora da se zahvaljuje, upitala ga je da li može da ga izvede na ručak, koji se i dogodio, da bi kasnije otišli kod nje.

Pogledajte 01:20 pomogla beskućniku i našla muža Izvor: Tiktok/jasminegrogan1 Izvor: Tiktok/jasminegrogan1

"Donela sam mu novu odeću i rekla mu da može da prenoći, ali je na kraju ostao mnogo duže od jedne noći. Odmah smo se zaljubili. Znala sam da je on pravi muškarac za mene. Bio je tako dobar i fin. Od tada se nismo rastali", rekla je Jasmina.

Makaulej je odlučio da pronađe posao i poradi na svom izgledu, a danas su u braku i imaju dvoje dece.

"Drago mi je da su nam se putevi ukrstili i verujemo da se sve događa sa razlogom. On mi je učinio život puno boljim i ne mogu da zamislim život bez njega", rekla je Jasmina.

Na društvenim mrežama su veoma aktivni i često objavljuju zajedničke fotografije. Jasminu korisnici mreža nazivaju "anđelom na zemlji", kao i da ona na pravi način pokazuje šta znači "prava ljubav".