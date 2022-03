UZBUDLJIVA NEDELJA POČINJE SAD! Astrolog Veličković dao DETALJNU prognozu horoskopskim znacima - ko će biti najsrećniji!

Astrolog Dušan Veličković otkrio je kojim znacima sledi napredak na svim životnim poljima, a kojim će naredni dani pasti teže nego obično.

Ako ste se pitali da li će ova nedelja biti uzbudljiva ili monotona, horoskop je tu da nam da odgovor. Astrolog Dušan Veličković gostovao je u emisiji "150 minuta" na Prvoj TV i tom prilikom otkrio šta čeka horoskopske znake ove nedelje.

Mnogima slede ozbiljne promene, napredak u poslu, nove ljubavi i energija koje je većina ljudi željna.

"Ove nedelje izjavljujte ljubav i nemojte da budete teški. Reči 'volim te' su jednostavno vibracija koja leči, zato ih govorite ovih dana stalno", kaže Dušan Veličković koji se potom osvrnuo na detaljnu analizu događaja koji slede.

"Ovnovima je fantastičan period za nove početke, čak i za ulazak u bračne vode ili biznis. Ovnovi bi mogli malo da se razočaraju u neke prijatelje, jer ih oni neće podržati u emotivnoj vezi sa nekom prijateljicom. Bikovima je jako aktuelna karijera. Sve ove planete iz Vodolije su u njihovom polju karijere i teraju ih da se bore za bolju poziciju i veću platu. Potpisaće neki ugovor za bolje radno mesto, unapređenje, kao i Blizanci i Rakovi", otkriva Veličković i objašnjava:

"Ipak, Rakovima je malo teža situacija jer do cilja idu na najteži mogući način, ali od 21. marta, kad Sunce uđe u Ovna, Rakovi će početi da sijaju. Sunce aktivira polje karijere i dobiće ono što žele. Lavovi su udahnuli vazduh punim plućima i njima sledi fantastičan period. Oni su malo oholi i bahati jer su zaljubljeni, a imaju strah to da pokažu. To je verovatno osoba koja ne živi u njihovom gradu i sad "vode ljubav" preko žice. Međutim, to se popravlja za nedelju dana, jer kad Sunce uđe u Ovna, tad svima počinje novi ciklus života", ističe astrolog.

Dok su Device i Vage fokusirane na ljubav, Škorpijama je najveća motivacija posao.

"Devicama je aktivna sedma kuća, zaljubljeni su kao tetrebi ili su pod jakim uticajem osobe koja im je bitna. Mogu započeti neke poslove sa prijateljem ili će otvoriti novu firmu. Malo su nervozni jer nemaju potpunu kontrolu nad situacijom, ali to je u ovom periodu bolje. One se previše opterete detaljima i zbog toga mogu da izgube suštinu", kaže Dušan Veličković i dodaje:

"Vagama je aktivna peta kuća, one pate zbog ljubavi. One nisu ni počele emotivnu vezu a već razmišljaju o kraju i šta će biti ako nešto ne bude kako treba. Vage su sujetne, one robuju predstavi drugih. Bitno im je kakvu sliku ostavljaju o sebi, a to ih ograničava u uživanju u životu. Škorpijama je bitna karijera, privatni biznis, pare. Fantastičan period je pred njima, one lete kao mlazni avioni", kaže Dušan Veličković.

Zanimljiv period sledi i Strelčevima, Jarčevima, Vodolijama i Ribama.

"Strelčevima je jako dobar period ovih dana za sređivanje papira za imovinu, nasledstvo ili nešto što ranije nije proknjiženo ili nešto tome slično. Rešavaju neke ozbiljne probleme, pa će za nedelju ili dve krenuti punim plućima napred. Ako ne tad, onda od aprila definitivno. Njima tek tad počinje nova godina", tvrdi Veličković i ukazuje na šta Jarčevi treba da obrate pažnju:

"Jarčevima je krenuo jako bitan i zanimljiv period. Bore se za novac, kreću se, komuniciraju, putuju. Sve drže pod kontrolom, fantastičan im je period za neka nova poznanstva koja će im biti jako važna tokom ove godine za poslovne poduhvate i ostale životne kombinacije. Vodolije uče, eksperimentišu, kolebaju se, ne znaju šta da rade, a rešenje im je ispred nosa. Jake bitne planete u znaku Riba donose im novac", objašnjava astrolog i dodaje:

"Ribe dolaze do kreativnog rešenja, treba da love misli koje im prolaze kroz glavu, jer će one biti ključ za bravu koja je zaključana. Umetnicima sledi ekspanzija kreativnosti", ističe Dušan Veličković.

