POČETAK PROLEĆA OVIM ZNACIMA DONOSI BRDO LOVE! Numerološkinja Gordana Dragišić otkrila i kome slede promene u ljubavi!

Proleće samo što nije počelo, a ovaj period doneće dosta promena, tvrdi numerološkinja Gordana Dragišić.

Izvor: YouTube/K1 Televizija/screenshot

Kažu da je proleće idealno za pokretanje promena. Željno iščekujemo da ispunimo svoje ciljeve, a gostujući u emisiji "Vikend na K1", numerološkinja Gordana Dragišić otkrila je koga čeka boljitak kada je reč o finansijama.

Ona je tom prilikom otkrila da nas čeka vrlo uzbudljiv period.

"Ovo proleće biće u jednom jako lepom periodu, a to je Venera. Kad krene proleće, imamo i Jupiter i Veneru što je jako dobro. To donosi jako lepu energiju, tako da će svim znacima biti jako zanimljivo ovo godišnje doba. Svi me pitaju da li će se zaljubiti, da li će krenuti posao, ali mnoge čak zanima i moda", rekla je Gordana i otkrila koga čekaju lepi događaji.

"Što se tiče perioda, sve zavisi od horoskopskog znaka i kodova u datumu rođenja. Moram da kažem da će proleće biti jako zanimljivo za Strelčeve, Škorpije, Vage, Vodolije i čak za one koji su rođeni u znaku Blizanaca. To je jako dobar i odličan period za njihov posao, karijeru i nešto što su jako dugo čekali. To je period realizacije", objasnila je.

Numerološkinja je upozorila i znake koji bi trebalo da uštede.

"Iskreno ću reći da znaci Ovan i Ribe, bez obzira što je ovo njihov period, treba da povedu računa o finansijama, o rasipanju jer će oni biti skloni tome o ovom periodu. Ovo je takođe loš period za ljubav, ali Ovnovima dolazi dobar period od juna meseca. Tada će biti veselja, sreće, a oni koji žele da se ožene ili udaju, to će se dogoditi u narednih godinu dana", istakla je Gordana.